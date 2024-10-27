Peynir yerken yapılan hata ; faydasından çok zararı etkili oluyor

DİKKAT EDİLMEZSE HASTALIK SAÇABİLİR

Günlük beslenmede bir yumurta kadar yani 30 gram kadar küflü peynirleri tüketme de bir sakınca olmadığını ifade eden Arslan,"Bu peynirlerimizi yaparken en başta hijyenik sütler seçilmeli. Onun devamında ise olgunlaşma döneminde sıcaklık ve nem ayarının iyi yapılmasını istiyoruz. Olgunlaşma evresinde bu peynirlerimiz ya mahzenlerde ya mağaralarda ya da toprak küplere basılmış bir şekilde külde yada toprakta bekletiyorlar.