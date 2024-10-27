Peynir yerken yapılan hata ; faydasından çok zararı etkili oluyor
Vücudun demir ihtiyacını karşılaması için sık tüketilen peynirin zararları ortaya çıktı
Küflü peynir ülkemizde çok sevilen ve çok tüketilen kahvaltılıkların başında geliyor. Özellikle antibiyotik etkisi olduğu inancıyla tüketilen bu lezzetli kahvaltılık bazı durumlarda ölümcül hatalara yol açabilir.
medicana.com.tr’de yer alan bilgiye göre küflü peynir tüketiminde dikkatli olmakta fayda var. Doktor Cansu Aslan bazı hastalık grubunda olanların küflü peynir tüketmemesi gerektiğinin altını çizdi.
DİKKAT EDİLMEZSE HASTALIK SAÇABİLİR
Günlük beslenmede bir yumurta kadar yani 30 gram kadar küflü peynirleri tüketme de bir sakınca olmadığını ifade eden Arslan,"Bu peynirlerimizi yaparken en başta hijyenik sütler seçilmeli. Onun devamında ise olgunlaşma döneminde sıcaklık ve nem ayarının iyi yapılmasını istiyoruz. Olgunlaşma evresinde bu peynirlerimiz ya mahzenlerde ya mağaralarda ya da toprak küplere basılmış bir şekilde külde yada toprakta bekletiyorlar.
Olgunlaşma dönemi en az 3 ay olan bu peynirlerde güzel bir göğermiş kısım görüyoruz. Küfünde mavimsi, yeşilimsi tonlar elde ediliyor. Burada Penicillium cinsi içinde en etkin olan Penicilliun Roquefortı ile doğru bir küflü peynir elde ediyoruz. Şu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor ki peynirler de özellikle küf içerisinde kırmızı, siyah ve bej renkli küfler varsa eğer bu küflü peynirlerimiz kesinlikle tüketilmemeli." diye konuştu.