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  4. Peyniri akmıyor ve asla patlamıyor ; Sigara böreğinin az bilinen sırrı

Peyniri akmıyor ve asla patlamıyor ; Sigara böreğinin az bilinen sırrı

Sigara böreğinin patlamaması ve akmaması için bilmeniz gereken pişirme sırrı var. Üstelik bu sayede yufka asla açılmıyor. Börekleri mumya gibi sardığınızda da lezzeti artıyor

Peyniri akmıyor ve asla patlamıyor ; Sigara böreğinin az bilinen sırrı - Sayfa 1

Sigara göre Türk mutfağının olmazsa olmazıdır. Çıtır çıtır aşçılık sırrı da uygulanarak hazırlanan bu lezzetli böreği hazırlamak ise oldukça pratiktir.

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Peyniri akmıyor ve asla patlamıyor ; Sigara böreğinin az bilinen sırrı - Sayfa 2

Nefis bir sigara böreği için taze malzeme kullanmak ilk önemli şarttır. Ayrıca lor peyniri kullanmak da böreğin lezzetini artırıyor.

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Peyniri akmıyor ve asla patlamıyor ; Sigara böreğinin az bilinen sırrı - Sayfa 3

SİGARA BÖREĞİNİN PATLAMASINI ÖNLEYEN PÜF NOKTA

lezzet.com.tr sitesinde sigara böreğinin püf noktaları şöyle sıralandı:

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Peyniri akmıyor ve asla patlamıyor ; Sigara böreğinin az bilinen sırrı - Sayfa 4
  • Sigara böreğinin özellikle kenar kısımlarına çok fazla iç harç koymayın. Peynir, patates gibi harçları fazla doldurmak, böreğin kızartma aşamasında patlamasına yol açar. Yufkanın kenarlarını içe katlayın ve ölçülü miktarda harç ekleyin.
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