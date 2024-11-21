Peyniri akmıyor ve asla patlamıyor ; Sigara böreğinin az bilinen sırrı
Sigara böreğinin patlamaması ve akmaması için bilmeniz gereken pişirme sırrı var. Üstelik bu sayede yufka asla açılmıyor. Börekleri mumya gibi sardığınızda da lezzeti artıyor
Sigara göre Türk mutfağının olmazsa olmazıdır. Çıtır çıtır aşçılık sırrı da uygulanarak hazırlanan bu lezzetli böreği hazırlamak ise oldukça pratiktir.
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Nefis bir sigara böreği için taze malzeme kullanmak ilk önemli şarttır. Ayrıca lor peyniri kullanmak da böreğin lezzetini artırıyor.
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SİGARA BÖREĞİNİN PATLAMASINI ÖNLEYEN PÜF NOKTA
lezzet.com.tr sitesinde sigara böreğinin püf noktaları şöyle sıralandı:
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