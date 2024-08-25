Peynirli tuzlu kurabiye yapmanın yolu : Poğaça kıvamında oluyor
Peynirli tuzlu kurabiye, son zamanların en gözde atıştırmalıklarından biri oldu.
Kolay ve lezzetli bri ürün olması nedeniyle her evin mutfağında yapılan peynirli tuzlu kurabiye, kıvamı nedeniyle poağaç tadında oluyor. Sabah, öğlen ve akşam kısaca her öğün tüketilebilen peynirli tuzlu kurabiye çayın yanında enfes oluyor. İşte peynirli tuzlu kurabiye yaparken dikkat etmeniz gerekenler:
Oldukça basit ve pratik bir şekilde hazırlanan peynirli tuzlu kurabiyenin yapımı da kolaydır. Gereksinim duyulan ürünlerin çoğu genellikle mutfakta bulunur ve çat kapı gelen misafirlere hemen hazırlanabilir.
Peynirli Tuzlu Kurabiyeler Tarifi İçin Malzemeler
1 yumurta
2,5 su bardağı un
5 yemek kaşığı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
60 gram tereyağı (yumuşamış)
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
Peynir
Üzeri için;
1 yumurta sarısı
Çörek otu
Peynirli Tuzlu Kurabiyeler Tarifi Nasıl Yapılır?
2 su bardağı unu yoğurma kabına alarak üzerine yumurta, yoğurt, sıvı yağ, tereyağı, kabartma tozu ve tuzu ilave edin.
Malzemeler karışınca azar azar kalan unu serperek yoğurmaya devam edin.
Hamur yumuşak ve ele yapışmayan bir hal aldığında ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avucunuzda yuvarlayın.