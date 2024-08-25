Peynirli tuzlu kurabiye yapmanın yolu : Poğaça kıvamında oluyor

Kolay ve lezzetli bri ürün olması nedeniyle her evin mutfağında yapılan peynirli tuzlu kurabiye, kıvamı nedeniyle poağaç tadında oluyor. Sabah, öğlen ve akşam kısaca her öğün tüketilebilen peynirli tuzlu kurabiye çayın yanında enfes oluyor. İşte peynirli tuzlu kurabiye yaparken dikkat etmeniz gerekenler: