Peyzaj mimarlarından öneriler: Kış mevsiminde bitki bakımı nasıl olmalıdır?

UYGUN GÜBRELEME

Bitkilerin büyümeleri yavaşladığı için kışın daha az gübreye ihtiyacı vardır. Aşırı gübreleme, uykuda olan bitkilere zarar verebilir. Ancak, bazı türler, örneğin kışın çiçek açan bitkiler, büyüme döngülerini desteklemek ve belirli bitki gereksinimlerini kontrol etmek için bu dönemde hafif beslenmeye ihtiyaç duyar.