Pilatesin sağlığa 10 faydası
Pilates, gücü, stabiliteyi, esnekliği, duruşu, dengeyi, vücut kontrolünü, farkındalığı ve hizalamayı geliştiren, sonuçta günlük yaşamda daha kolay ve akıcı bir şekilde hareket etmenize yardımcı olan, tam vücut, düşük etkili bir egzersizdir. Peki, pilatesin faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Hareketliliği artırır
Pilates hareketleri, kasların esnekliğini ve hareket kabiliyetini artırır. Düzenli pilates yaparak, eklem hareketliliğinizde artış sağlayabilirsiniz.
Vücut dengesini iyileştirir
Pilates hareketleri, vücut denge sisteminizi geliştirir. Bu sayede günlük hayatta dengenizi daha iyi koruyabilirsiniz.
Sırt ağrısını azaltır
Pilates, sırt kaslarını güçlendirerek sırt ağrısını azaltır. Ayrıca, pilates hareketleri omurga sağlığına da faydalıdır.
Kasları güçlendirir
Pilates hareketleri, kasları güçlendirir ve vücudunuzun daha fit görünmesine yardımcı olur. Pilates, özellikle karın, sırt, kalça ve bacak kaslarını hedef alır.