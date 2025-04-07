Pimapenleri bembeyaz yapan çözüm. İlk günkü haline dönüyor, sararma da kalmıyor

Tıpkı diğer ev eşyaları gibi pencere çerçeveleri de zamanla sararıp, dış dekorasyonu olumsuz etkileyebiliyor. . Özellikle güneş ışığına uzun süre maruz kalan pimapen yüzeyleri, ne kadar silinirse silinsin ilk günkü haline kavuşamayabiliyor. Ancak sosyal medyada hızla yayılan ve kullanıcılar tarafından da onaylanan doğal bir karışım sayesinde bu inatçı sararmalar artık tarihe karışıyor. Üstelik bu karışım hem evdeki malzemelerle hazırlanıyor hem de maliyeti yok denecek kadar az.