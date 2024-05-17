Piramitlerin gizemi çözülüyor: Anahtar kayıp Nil kolu mu?
Mısır piramitlerinin inşası yüzyıllardır merak konusu olmuştur. Son araştırmalar ise bu gizemi çözmüş olabilir. Bilim insanları, Giza'daki ve Mısır'ın diğer bölgelerindeki piramitlerin inşasında Nil Nehri'nin kayıp bir kolunun rol oynadığını öne sürüyor.
Mısır piramitleri, bugün hala bilim insanlarını bile şaşırtan antik dünyanın harikaları arasında yer alıyor.
GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?
Ancak Mısır piramitlerinin gizeminin önemli bir kısmı yakın zamanda çözülmüş olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nden araştırmacıların ve arkeologların çalışmasına göre devasa yapılar Nil Nehri'nin uzun zamandır kayıp olan bir kolu sayesinde inşa edilmiş olabilir.
Arkeologlar, piramitlerin inşasında kullanılan taş blokların ve yapı malzemelerinin yakında bulunan bir su kanalı aracılığıyla taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.