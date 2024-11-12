Pırasayı lokum gibi pişirme tüyosu ; Asla salyalanmıyor ve erimiyor
Pırasa pişirirken yumuşak olması ve erimemesine dikkat etmeliyiz. Ayrıca salyalanmamasına dikkat etmek de bir diğer detay. Adım adım salyalanmayan ve erimeyen lokum gibi pırasa yemeği
Soğuk mevsimlerin vazgeçilmez şifa kaynağı pırasadır. Pırasa göz sağlığı, bağışıklık sistemi ve sinir sistemi için kusursuz bir sebzedir. Ayrıca antioksidan bakımından da çok faydalı olan pırasa demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum bakımından oldukça yüksek değerlere sahiptir.
Bu nedenle başta çocuklar olmak üzere pırasa soğuk aylar boyunca tüketiliyor. Vücudu dışarıdan gelebilecek hastalıklara karşı koruyan pırasayı pişirirken dikkat etmek gerekiyor. Yumuşak ve lokum gibi bir pırasa hazırlamak biraz zahmetli oluyor. Bazı püf noktaları var.
LOKUM GİBİ PIRASA İÇİN GEREKEN MALZEMELER
- 500 gram pırasa
- 1/3 çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet havuç
- 1/2 çay bardağı pirinç (yıkanmış)
- 2 su bardağı sıcak su
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri İçin:
- 1 tutam kıyılmış maydanoz