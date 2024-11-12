Pırasayı lokum gibi pişirme tüyosu ; Asla salyalanmıyor ve erimiyor

Bu nedenle başta çocuklar olmak üzere pırasa soğuk aylar boyunca tüketiliyor. Vücudu dışarıdan gelebilecek hastalıklara karşı koruyan pırasayı pişirirken dikkat etmek gerekiyor. Yumuşak ve lokum gibi bir pırasa hazırlamak biraz zahmetli oluyor. Bazı püf noktaları var.