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  4. Pırasayı lokum gibi pişirme tüyosu ; Asla salyalanmıyor ve erimiyor

Pırasayı lokum gibi pişirme tüyosu ; Asla salyalanmıyor ve erimiyor

Pırasa pişirirken yumuşak olması ve erimemesine dikkat etmeliyiz. Ayrıca salyalanmamasına dikkat etmek de bir diğer detay. Adım adım salyalanmayan ve erimeyen lokum gibi pırasa yemeği

Pırasayı lokum gibi pişirme tüyosu ; Asla salyalanmıyor ve erimiyor - Sayfa 1

Soğuk mevsimlerin vazgeçilmez şifa kaynağı pırasadır. Pırasa göz sağlığı, bağışıklık sistemi ve sinir sistemi için kusursuz bir sebzedir. Ayrıca antioksidan bakımından da çok faydalı olan pırasa demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum bakımından oldukça yüksek değerlere sahiptir.

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Pırasayı lokum gibi pişirme tüyosu ; Asla salyalanmıyor ve erimiyor - Sayfa 2

Bu nedenle başta çocuklar olmak üzere pırasa soğuk aylar boyunca tüketiliyor. Vücudu dışarıdan gelebilecek hastalıklara karşı koruyan pırasayı pişirirken dikkat etmek gerekiyor. Yumuşak ve lokum gibi bir pırasa hazırlamak biraz zahmetli oluyor. Bazı püf noktaları var.

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Pırasayı lokum gibi pişirme tüyosu ; Asla salyalanmıyor ve erimiyor - Sayfa 3

LOKUM GİBİ PIRASA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

  • 500 gram pırasa
  • 1/3 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 adet havuç
  • 1/2 çay bardağı pirinç (yıkanmış)
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

  • 1 tutam kıyılmış maydanoz
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Pırasayı lokum gibi pişirme tüyosu ; Asla salyalanmıyor ve erimiyor - Sayfa 4

ASLA ERİMEYEN VE SALYALANMAYAN PIRASANIN HAZIRLANIŞI

Pırasaları doğrayın ve soğuk su dolu bir kasede 10 dakika bekletin.

Zeytinyağını ekleyerek ısıttığınız tencerede, orta ateşte 3-4 dakika kadar salçayı kavurun.

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