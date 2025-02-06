Pirinç böceklenmesine son veren bitki! Pirinç kabına 2-3 adet ekleyince böcekler kokusundan kaçıyor

PİRİNÇ İÇERİSİNDEKİ BÖCEKLER NASIL YOK EDİLİR?

Güneşli günlerde pirinci bir kap içerisinde güneşte birkaç saat bekleterek böceklerden uzaklaştırabilirsiniz. Yine tuzlu su içinde pirinçleri bekletmek, böcekleri yok edebilir. Bunun için Bir tuzlu suya pirinci ilave edin ve ortalama 30 dakika kadar bekletin. Ardından pirinci iyi derecede süzün ve hem tuz hem de nişastasından arındırmak adına iyice yıkayın.