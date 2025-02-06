Pirinç böceklenmesine son veren bitki! Pirinç kabına 2-3 adet ekleyince böcekler kokusundan kaçıyor
Ev hanımlarının sıkça yüzleştiği problemlerden biri olan pirinç böceklenmesi, doğru tekniklerle basitçe önlenebilir. Kimyevi ürünlere başvurmadan, yalnızca doğal bir bitki yardımıyla pirinçlerinizi böceklerden muhafaza edebilirsiniz. İşte, pirinçlerinizin ömrünü uzatan ve böceklenmemesini sağlayan bitki.
Pirinçlerin böceklenmesi ve kurtlanması, çoğu zaman karşı karşıya kalınan sinir bozucu bir problem. Fakat, defne bitkisi sayesinde pirinçlerinizi ömrünü uzatabilir ve böceklerden muhafaza edebilirsiniz. Pirinç saklama kabına ekleyeceğiniz 2-3 adet defne bitkisi sayesinde böcekleri kovarak kimyevi ürün kullanmadan ürünleri muhafaza etmeniz mümkün! İşte pirinçlerinizin böceklenmemesini sağlayan kolay teknik ve etkili muhafaza etme önerileri…
DEFNE YAPRAĞI PİRİNÇ BÖCEKLENMESİNİ ÖNLÜYOR
Ntv.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Pirinçlerin böceklenmesini önlemede en etkili doğal yöntemlerden başında defne yaprağı gelir. Defne yaprağı, kokusuyla böcekleri uzaklaştırarak, pirinçlerin ilk günkü gibi taze kalmasını sağlar. Yaprakları pirinç kabına doğrudan koyarak pirinçlerin arasında kalmasını sağlayın.
PİRİNÇ İÇERİSİNDEKİ BÖCEKLER NASIL YOK EDİLİR?
Güneşli günlerde pirinci bir kap içerisinde güneşte birkaç saat bekleterek böceklerden uzaklaştırabilirsiniz. Yine tuzlu su içinde pirinçleri bekletmek, böcekleri yok edebilir. Bunun için Bir tuzlu suya pirinci ilave edin ve ortalama 30 dakika kadar bekletin. Ardından pirinci iyi derecede süzün ve hem tuz hem de nişastasından arındırmak adına iyice yıkayın.
SARIMSAK YÖNTEMİ AKLINIZDA BULUNSUN
Nişastasından arındırılmış ve iyice yıkanmış pirince, böcekleri yok etmek için yardımcı olacak birkaç diş sarımsak ekleyip bir süre karıştırın. Ardından bir kaba su ilave edin. Söz konusu işlem esnasında suyun içine pirinci ilave ederek hemen hemen yarım saat dinlendirin. Bu esnada yüzeyde beliren böcekleri alın.