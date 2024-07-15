Pişirme sırasında 1 veya 2 damla ekleyin! Pilav bembeyaz oluyor - Mehmet Şef'in önerisi

Türkiye'nin her bölgesinde farklı pilav çeşitleri vardır. Güneydoğu Anadolu'da kuş üzümlü meyveli pilav öne çıkarken Ege'de zeytinyağı, Karadeniz'de şehriyeli, Doğu'da nohutlu pilav öne çıkar. Ancak nerede hangi pilavı yaparsanız yapın bembeyaz ve tane tane olması için 1 veya 2 damla limon eklemeniz aşçılar tarafından önerilmektedir. Ayrıca Masterchef'in jürisi Mehmet Şef de bu yöntemi tavsiye ediyor.