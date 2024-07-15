Pişirme sırasında 1 veya 2 damla ekleyin! Pilav bembeyaz oluyor - Mehmet Şef'in önerisi
Pirinç pilavı pişirirken ev hanımlarının mutlaka bilmesi gereken incelikler. Bu püf noktaları sayesinde pilav parlak bir görüntüye sahip oluyor ve tane tane çıkıyor
Pirinç pilavı, Orta Asya'dan gelen Türklerle birlikte Anadolu'ya gelmiş, Osmanlı döneminde de saray mutfağının en önemli yemeklerinden olmuştur. Karbonhidrat bakımından oldukça zengin olan pilav, enerji verir ve doyurucudur.
Türkiye'nin her bölgesinde farklı pilav çeşitleri vardır. Güneydoğu Anadolu'da kuş üzümlü meyveli pilav öne çıkarken Ege'de zeytinyağı, Karadeniz'de şehriyeli, Doğu'da nohutlu pilav öne çıkar. Ancak nerede hangi pilavı yaparsanız yapın bembeyaz ve tane tane olması için 1 veya 2 damla limon eklemeniz aşçılar tarafından önerilmektedir. Ayrıca Masterchef'in jürisi Mehmet Şef de bu yöntemi tavsiye ediyor.
MEHMET ŞEF DE ÖNERİYOR
Masterchef'in en sevilen jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya, Fatih Altaylı'ya konuk olduğu programda pirinç pilavına kesinlikle limon eklediğini ve bu yöntemin pilavı bembeyaz yaptığını söylemişti.
1 ÇAY BARDAĞI KADAR EKLMENİZ YETİYOR
Pilav pişirirken tavaya ekleyeceğiniz 1-2 damla limon suyu pirinçlerinizi diri olarak tutar. Bu da pirinç pilavınızın hem tane tane olmasını hem de parlak olmasını sağlar. Bembeyaz pilavlar için 1 veya 2 damla limon suyu eklemeyi unutmayın.