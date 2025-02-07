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  4. Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin; Dereotlu poğaça kıyır kıyır oluyor ve ağızda dağılıyor

Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin; Dereotlu poğaça kıyır kıyır oluyor ve ağızda dağılıyor

Pişirdiğiniz poğaçanın kıyır kıyır olmasını ve ağızda dağılmasını sağlayacak lezzet tüyoları. Bakın pastane şefleri dereotlu poğaçayı nasıl hazırlıyorlar...

Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin; Dereotlu poğaça kıyır kıyır oluyor ve ağızda dağılıyor - Sayfa 1

Poğaça, kahvaltı saatlerinin en çok tercih edilen ürünlerinden biridir. Özellikle çayın yanına en iyi eşlik eden lezzetlerden olması ile öne çıkar. Bunun yanı sıra kolay hazırlanması sayesinde çat kapı gelen misafire ikram edilen hamur işleri içerisinde başta gelir.

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Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin; Dereotlu poğaça kıyır kıyır oluyor ve ağızda dağılıyor - Sayfa 2

Hem gündelik hayatın hem de özel günlerin yıldızlardan olan poğaça, son günlerde peynirli, sade ve patatesli gibi klasik tarifler yerine dereotlu şekliyle trend haline geldi. Hem büyük pastaneler ve marketler satıyor hem de ev hanımlarının tercihi oluyor.

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Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin; Dereotlu poğaça kıyır kıyır oluyor ve ağızda dağılıyor - Sayfa 3

Fakat dereotlu poğaçanın kıyır kıyır bir dokuda olması her zaman sanıldığı kadar kolay olmuyor. Bu mükemmel kıvamı tutturmak aslında zor değil. Şeflerin uyguladığı yöntemler ve incelikler sayesinde sizde kusursuz dereotlu poğaça pişirebilirsiniz.

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Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin; Dereotlu poğaça kıyır kıyır oluyor ve ağızda dağılıyor - Sayfa 4

MUTLAKA SİRKE KLEYİN

Yemek.com'da paylaşılan içeriğe göre, Poğaçanızın içinin yumuşak ve kıyır kıyır ağızda dağılan yapıda olmasını istiyorsanız yapım aşamasında mutlaka sirke ekleyin.

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