Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin; Dereotlu poğaça kıyır kıyır oluyor ve ağızda dağılıyor
Pişirdiğiniz poğaçanın kıyır kıyır olmasını ve ağızda dağılmasını sağlayacak lezzet tüyoları. Bakın pastane şefleri dereotlu poğaçayı nasıl hazırlıyorlar...
Poğaça, kahvaltı saatlerinin en çok tercih edilen ürünlerinden biridir. Özellikle çayın yanına en iyi eşlik eden lezzetlerden olması ile öne çıkar. Bunun yanı sıra kolay hazırlanması sayesinde çat kapı gelen misafire ikram edilen hamur işleri içerisinde başta gelir.
Hem gündelik hayatın hem de özel günlerin yıldızlardan olan poğaça, son günlerde peynirli, sade ve patatesli gibi klasik tarifler yerine dereotlu şekliyle trend haline geldi. Hem büyük pastaneler ve marketler satıyor hem de ev hanımlarının tercihi oluyor.
Fakat dereotlu poğaçanın kıyır kıyır bir dokuda olması her zaman sanıldığı kadar kolay olmuyor. Bu mükemmel kıvamı tutturmak aslında zor değil. Şeflerin uyguladığı yöntemler ve incelikler sayesinde sizde kusursuz dereotlu poğaça pişirebilirsiniz.