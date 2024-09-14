Poğaça hamuruna 1 tatlı kaşığı ekleyin haftalarca poğaçalar bayatlamıyor! Pastanecilerin sırrıymış
Lezzetli ve kıyır kıyır poğaça pişirmek için ev hanımlarının işini kolaylaştıracak öneriler. Bu tarifle hazırlanan poğaçalar haftalarca bayatlamıyor
Poğaça, Türkiye'nin tüm bölgelerinde günün her saati tüketilebilen en sevilen hamur işlerinin başında gelir. Çayın veya meyve suyunun yanında veya ayranla birlikte tüketilebilir. Fakat evde poğaça yaparken kullanılan hamurun kalitesini artırmak ve bayatlamasının önüne geçmek için bazı incelikleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı poğaça son zamanlarda çikolatalı, dereotlusu ve zeytinlisi ile trend durumunda. Ancak evde yapılması halinde poğaçalar beklenenden de kısa bir sürede bayatlayabiliyor. Kuruluğundan dağılan ve hemen bayatlayan poğaçalar nedeniyle siniriniz bozuluyorsa, siz de mutlaka bu tarifi uygulamalısınız:
Uzun Süre Bayatlamayan Poğaça Tarifi İçin Malzemeler
2 yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı dolusu Tereyağ veya margarin
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 pk kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
3 buçuk su bardağı kadar un
İçi için ;
Lor peyniri veya beyaz peynir
Üzeri için ;
Susam ve çörek otu
Un hariç tüm malzemeleri karıştırma kabına alıp karıştıralım.
Üzerine yavaş yavaş unumuzu ilave edip yumuşak bir hamur elde edelim.
Hamurumuzu 12 eşit beze yapalım.
Bezeleri hafif elimizle açıp ortasına lor peyniri veya beyaz peynir koyup ıkı ucunu birleştirip iyice sıkıştırıyoruz.