Poğaça hamuruna 1 tatlı kaşığı ekleyin haftalarca poğaçalar bayatlamıyor! Pastanecilerin sırrıymış

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı poğaça son zamanlarda çikolatalı, dereotlusu ve zeytinlisi ile trend durumunda. Ancak evde yapılması halinde poğaçalar beklenenden de kısa bir sürede bayatlayabiliyor. Kuruluğundan dağılan ve hemen bayatlayan poğaçalar nedeniyle siniriniz bozuluyorsa, siz de mutlaka bu tarifi uygulamalısınız: