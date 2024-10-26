Poğaça yaparken uygulamanız gereken aşçılık önerisi. Kıyır kıyır olacak ve dağılmayacak
Pazar sabahı kahvaltı sofrasında poğaça şöleni yapmak istiyorsanız bu aşçılık önerisini uygulamalısınız
Hamur işleri ülkemizde çok sevilen ve tüketilen yiyeceklerin başında gelir. Ev hanımları hazırladıkları nefis poğaça, börek, açma, simit gibi hamur işleriyle ev halklarını sevindirir.
Doyurucu ve besleyici olduğu için sabah kahvaltılarında tüketilen hamur işlerinin başında gelen poğaçalar evde hazırlandığında ise daha sağlıklı oluyor.
Fakat yine de aşçılık önerisi olan bu tavsiyeyi uyguladığınızda poğaçanız hem kıyır kıyır olacak hem de dağılmayacak. Oldukça basit olan bu öneri sayesinde komşularınız bile tarif için kapıya dizilecek…
EV YAPIMI POĞAÇA KIYIR KIYIR OLUYOR ; ASLA DAĞILMIYOR
Kıyır kıyır ve kuru olmayan bir poğaça tarifine onedio.com’da yer verildi.
İşte lezzetli bir poğaça için gereken malzemeler:
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım demet dereotu
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
Üstü için;
- 1 adet yumurta sarısı