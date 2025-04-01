Portakal kabuklarını sakın çöpe atmayın. Yazın o kadar çok işe yarıyor ki; sırrını bilmeyen kalmasın
Kışın severek tüketilen vitamin deposu portakal, çöpüyle bile fayda sağlıyor. Portakalın kabuğu yaz aylarında o kadar çok işe yarıyor ki duyunca artık sizler de saklayacaksınız.
Kış aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan portakal, hem faydaları hem de lezzetiyle pek çok kişi tarafından çok seviliyor.
Özellikle tadı ve faydaları kadar portakalın kabuğu da pek çok alanda kullanılabiliyor. Eğer sık sık portakal tüketen biriyseniz, artık saklamayı tercih edeceksiniz.
Ateşte yakılarak güzel koku yayan portakallar, bahçeler için de saymakla bitmeyen faydalara sahip. Bahçecilik uzmanları, portakal kabuğunun asla atılmamasını, bahçelerdeki pek çok bitki veya meyvede kullanılabileceğini açıkladı. Peki kullanım alanları neler?
PORTAKAL KABUKLARINI KOMPOST OLARAK KULLANIN
Pike Lane Gardens'ın kurucusu ve bahçıvanı Adam Weiss. birçok meyve ve sebze atığı gibi portakal kabukları da kompost olarak toprağa eklendiğini söylüyor. Portakal kabukları, toprağı azot, fosfor ve potasyum gibi temel besin maddeleriyle zenginleştirerek bitki köklerinin gelişimini destekliyor. "Bahçenizde yalnızca organik portakal kabukları kullandığınızdan emin olun, çünkü kimyasalların bahçe toprağınıza sızmasını istemezsiniz," diyor