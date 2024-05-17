Potasyum eksikliği belirtileri nelerdir? Potasyum deposu besinler!
Vücuttaki sıvı elektrolit dengesinin kurulmasında kilit rol üstlenen potasyum, vücut için gerekli olan en önemli elementlerden biridir. Peki, kanda olması gereken potasyum düzeyi kaçtır? Potasyum eksikliği belirtileri nelerdir? Potasyum bakımından zengin besinler nelerdir? İşte detaylar…
Potasyum nedir?
Potasyum, kasların kasılmasına, vücut hücrelerinin içindeki ve dışındaki sıvı ve mineral dengesinin düzenlenmesine yardımcı olan ve sodyumun etkisini sınırlayarak normal kan basıncının korunmasına yardımcı olan bir mineraldir.
Potasyum böbrek, kalp, kas ve sinir sistemi işlevinde önemli bir rol oynar.
Kanda olması gereken potasyum düzeyi kaçtır?
Kanda olması gereken potasyum değeri 3,5 ile 5 mEq/L olmalıdır.
Potasyum eksikliği ( hipokalemi) nedir?
Potasyum seviyelerindeki küçük değişiklikler vücut fonksiyonlarımızı etkileyebilir. Kandaki potasyum düzeyinin 3.5 mEq/L’nin altına düşmesine “potasyum eksikliği”, tıptaki adı ile "hipokalemi" denir.