Prof. Dr. Aydın Türkmen: Cilt kuruluğu böbrek hastalığının habercisi olabilir
Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, gerek kronik böbrek yetersizliği sürecinde, gerekse son dönem böbrek yetersizliğinde kuruluk ve kaşıntının çok sık gözlenen sorunlardan biri olduğunu bildirdi.
İnsanlar sağlık konularını takıntı haline getirmediği sürece bazı belirtiler için harekete geçmez. Ciltteki kuruluk ve kaşıntı, sanılanın aksine sadece dış etkenlerden kaynaklı olmayabilir. Böbrek hastalıklarının da bu tür belirtilerle kendini gösterebildiği biliniyor. Kronik böbrek hastalığı, vücutta toksik maddelerin birikmesine yol açarak cildin kurumasına neden olur. Bu kuruluk durumu süreklilikle kendini gösteriyorsa, sadece mevsimsel etkiler veya beslenme eksikliklerine bakmak yeterli olamayabilir.
Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, gerek kronik böbrek yetersizliği sürecinde, gerekse son dönem böbrek yetersizliğinde kuruluk ve kaşıntının çok sık gözlenen sorunlardan biri olduğuna ve hastaların yaklaşık üçte birinde gözlendiğine dikkat çekiyor.
Böbrek hastalıklarının sinsi ilerlediğini ve erken dönemde belirti vermediğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın Türkmen, "Ciltteki kuruluk basit bir problem gibi görünse de vücudumuz bizi uyarıyor olabilir, bu nedenle sinyalleri iyi okumak gerekir. dedi.