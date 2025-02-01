Prof. Dr. Aydın Türkmen: Cilt kuruluğu böbrek hastalığının habercisi olabilir

İnsanlar sağlık konularını takıntı haline getirmediği sürece bazı belirtiler için harekete geçmez. Ciltteki kuruluk ve kaşıntı, sanılanın aksine sadece dış etkenlerden kaynaklı olmayabilir. Böbrek hastalıklarının da bu tür belirtilerle kendini gösterebildiği biliniyor. Kronik böbrek hastalığı, vücutta toksik maddelerin birikmesine yol açarak cildin kurumasına neden olur. Bu kuruluk durumu süreklilikle kendini gösteriyorsa, sadece mevsimsel etkiler veya beslenme eksikliklerine bakmak yeterli olamayabilir.