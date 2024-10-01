Prof. Dr. Bilgin Emrecan: Diyabet hastalarının yüzde 30’u gizli kalp krizi geçiriyor
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan, dünyada her yıl 19 milyona yakın kişinin kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, diyabet hastalarında kalp krizinin daha farklı seyrettiğini belirtti. Diyabet hastalarının yüzde 30’unda kalp krizinin herhangi bir ağrı olmadan ortaya çıktığına işaret eden Prof. Dr. Emrecan, ’Gizli kalp krizi’ dediğimiz şekilde kendini gösterebilir. Özellikle bu hastalara dikkat etmek lazım" dedi.
Denizli Özel Egekent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan, dünyada her yıl 19 milyona yakın kişinin kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, diyabet hastalarında kalp krizinin daha farklı seyrettiğini belirtti.
Kalp ve damar hastalıkları içerisinde kalp krizinin en ölümcül olan hastalıkların başında geldiğine dikkat çeken Denizli Özel Egekent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan, kalp krizine karşı vatandaşları uyardı. Prof. Dr Emrecan, “Diyabet hastalarının yüzde 30’u gizli kalp krizi geçiriyor. Kalp ve damar hastalıklarının en korkulanı ve en fazla görülenini kalp krizidir. Kalp krizi göğsün tam ortasında ağrı, çarpıntı, nefes darlığı, ani bilinç kaybıdır. Özellikle gençlerde mide ağrı, bulantısı ve ekşimesi görülüyor” dedi.
Kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin ağrı olduğu uyarısında bulunan Prof. Dr. Emrecan, “Kalbin damarları ile ilgili olan ağrı daha spesifiktir ve bu ağrının belli bir karakteri vardır. Eğer yüzde 100 tıkanmamış bir kalp damarında hasta hareket halindeyken ağrı hisseder. Kalbin oksijen ihtiyacı artar ve bu tür bir ağrı ortaya çıkar. Ağrı göğsün ortasındadır. Sağda veya solda değildir. Bu ağrı yanma şeklindeyse, çeneye ve sol kola doğru, sol omuza doğru yayılır. Yani bir yayılma şekli vardır. Ağrı eğer eforla ilgiliyse, yani yüzde 100 tıkanmamış bir damarın ağrısıysa, hasta dinlenme durumuna geçtikten 3 ila 5 dakika sonra ağrı geçer veya dilaltı ilaçla hasta rahatlar. Fakat bunun daha ileri şekli, kalp damarının yüzde 100 tıkanmasıdır. Bu durumda, ağrı yine göğsün ortasındadır; sol kol, sol omuz ve alt çeneye yayılır. Beraberinde bulantı, kusma olur. Ağrı yarım saatten uzun sürer. Ağrı sırt bölgesini de kaplar. Bu gibi bir ağrı, tipik kalp krizi ağrısıdır. Kalp ve damar hastalıkları, hem ülkemizde hem de tüm dünyada ölümlerin en sık görülen nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada her yıl 19 milyona yakın kişi kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Diyabet hastalarının yüzde 30’unda kalp krizinin herhangi bir ağrı olmadan ortaya çıktığına işaret eden Prof. Dr. Emrecan, "(Sessiz kalp krizi), ’Gizli kalp krizi’ dediğimiz şekilde kendini gösterebilir. Özellikle bu hastalara dikkat etmek lazım" dedi.
Kalp krizinden korunmanın yolları
Kalp krizinde risk faktörlerine dikkat çeken Denizli Özel Egekent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan, “Risk faktörlerin başında sigara geliyor. Özellikle hareket etmek son derece önemli, çünkü hareketsizlik metabolik sendrom durumuna neden oluyor ve bu durum kiloyla beraber kalp damar hastalıklarını beraberinde getiriyor. Yine diyabeti kontrol altına almamız şart." dedi.