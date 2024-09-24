Prof. Dr. Canan Karatay kabızlık çekenlere öneriyor ; Bilimsel olarak da faydası kanıtlandı
Prof. Dr. Canan Karatay bilim dünyasının da ispat ettiği * acı biber * yemeyi kabızlık çekenlere önerdi
Ne kadar acı olsa da tam bir şifa kaynağı olan ve tüketildiğinde adeta vücudu temizleyen acı biber cildi de güzelleştiriyor. İnsanların yedikten sonra karın ağrısı çekmesi bir olumsuz yan gibi düşünülse de acı biber çok faydalıdır.
GÜNDE 1 ACI BİBER YETİYOR
Bu konuda insan sağlığına ilişkin faydalı tavsiyeleriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay yine can alıcı önerilerde bulundu. Karatay kabızlık sorunu çekenlerin düzenli olarak acı biber tüketmesi gerektiğini tavsiye etti.
Karatay’a göre her gün tüketilen 1 acı biber metabolizmayı çalıştırıyor. Ayrıca tüketilen acı biberin mideyi rahatsız edecek derecede olmaması da çok önemli.
ACI BİBERİN ŞİFASI SAYMAKLA BİTMİYOR
Acı biberin şifa deposu olduğuna bir kanıt niteliğinde olan memorial.com.tr’deki makalede şu bilgilere yer verildi: