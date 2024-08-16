Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu: Maymun çiçeği virüsü, yakın temasla bulaşabilir

“Genetik olarak farklı bir maymun çiçeği virüsü yayılıyor”

Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Orta Afrika’daki maymun çiçeği virüsü epidemiyolojisindeki endişe verici değişiklikler de dikkat çekmektedir. Ölüm ile sonuçlanan yeni, genetik olarak farklı bir maymun çiçeği virüsü yayılmaktadır. Bu bölgede, daha önce etkilenmemiş alanlarda çocuklarda hızlı bir vaka artışı görülmüştür. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bu yıl 6 bin 500’den fazla vaka ve 345 ölüm bildirilmiştir. Bu vakaların neredeyse yarısı 15 yaş altı çocuklarda görülmüştür. Hastalık dünya genelinde insanları etkilemeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.