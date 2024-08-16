Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu: Maymun çiçeği virüsü, yakın temasla bulaşabilir
Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, maymun çiçeği virüsünün yakın temasla bulaşabileceğini bildirdi.
Poxviridae ailesinin bir üyesi olan Orthopoxvirus cinsine ait olan maymun çiçeği virüsü hastalığının belirtilerinin ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, lenf bezlerinde şişme, yorgunluk ve ciltte döküntü olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Döküntüler genellikle yüzde başlar ve vücudun diğer bölgelerine yayılır, zamanla içi su dolu kabarcıklara dönüşebilir. Bu belirtiler, genellikle virüse maruz kaldıktan 1 ila 2 hafta sonra ortaya çıkar” dedi.
“Maymun çiçeği virüsü, yakın temasla bulaşabilir"
Hastalık için verilen acil durum kararı hakkında konuşan Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Maymun çiçeği virüsü enfekte kişilerle yakın temas halinde olanlar, sağlık çalışanları, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha yüksek risk oluşturur. Yakın temasla da virüs bulaşabilir. Maymun çiçeği virüsünün Afrika’daki ülkeler arasında ve muhtemelen kıtadan dışarıya yayılma potansiyeli nedeniyle ‘acil durum’ kararı alınmıştır” diye konuştu.
“Genetik olarak farklı bir maymun çiçeği virüsü yayılıyor”
Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Orta Afrika’daki maymun çiçeği virüsü epidemiyolojisindeki endişe verici değişiklikler de dikkat çekmektedir. Ölüm ile sonuçlanan yeni, genetik olarak farklı bir maymun çiçeği virüsü yayılmaktadır. Bu bölgede, daha önce etkilenmemiş alanlarda çocuklarda hızlı bir vaka artışı görülmüştür. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bu yıl 6 bin 500’den fazla vaka ve 345 ölüm bildirilmiştir. Bu vakaların neredeyse yarısı 15 yaş altı çocuklarda görülmüştür. Hastalık dünya genelinde insanları etkilemeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.
“2 yıl önce Türkiye’de de görüldü”
İnsandan insana bulaşmayı önlemek için hasta kişilerle yakın temastan kaçınmalı, kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Ayrıca, sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman kullanması ve izolasyon önlemlerini uygulaması önemlidir” dedi.