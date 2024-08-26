Prof. Dr. Hanoğlu: Nöropsikolojik testlerle demanslarda erken teşhis mümkün

Alzheimer’da erken teşhis

Nöropsikolojik testlerin bireyin bellek, düşünme ve diğer bilişsel işlevlerindeki değişikliklerini objektif bir şekilde değerlendirmeyi sağladığını ifade eden Prof. Dr. Hanoğlu, “Daha hafif bilişsel bozukluk döneminde yani klinik demansın ortaya çıkmasından önce başlamış olan bilişsle kaybın tanınmasını ve hangi tür demansa doğru ilerleyebileceğini anlayabilmemizi sağlıyor. Alzheimer hastalığı gibi ilerleyici demansların erken teşhisi ve farklı demans türlerinin bilişsel belirtilerinin doğru yorumlanması da bu testler sayesinde mümkün oluyor” diye konuştu.