Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan hayrete düşüren bir açıklama daha: Mezardaki kişinin hafızası geçer…
Gündemin tartışılan isimlerinden Prof. Dr. Oytun Erbaş, kafaları karıştıran ve hayrete düşüren açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Oytun bu kez mezarlıklar hakkında konuştu.
Türkiye'nin popüler isimlerinden biri olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, son dönemde yaptığı açıklamalarla akıl tutulması yaşatıyor.
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Bilimsel araştırmaların yanı sıra verdiği ilginç örneklerle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuluyor.
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Birçok programa konuk olan ve dikkat çeken konulara değinen Erbaş, hiç beklenmedik anda yine akıl tutulmasına neden olan bir açıklama yaptı.
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