  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan hayrete düşüren bir açıklama daha: Mezardaki kişinin hafızası geçer…

Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan hayrete düşüren bir açıklama daha: Mezardaki kişinin hafızası geçer…

Gündemin tartışılan isimlerinden Prof. Dr. Oytun Erbaş, kafaları karıştıran ve hayrete düşüren açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Oytun bu kez mezarlıklar hakkında konuştu.

Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan hayrete düşüren bir açıklama daha: Mezardaki kişinin hafızası geçer… - Sayfa 1

Türkiye'nin popüler isimlerinden biri olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, son dönemde yaptığı açıklamalarla akıl tutulması yaşatıyor. 

1 | 7
Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan hayrete düşüren bir açıklama daha: Mezardaki kişinin hafızası geçer… - Sayfa 2

Bilimsel araştırmaların yanı sıra verdiği ilginç örneklerle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuluyor.

2 | 7
Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan hayrete düşüren bir açıklama daha: Mezardaki kişinin hafızası geçer… - Sayfa 3

Birçok programa konuk olan  ve dikkat çeken konulara değinen Erbaş,  hiç beklenmedik anda yine akıl tutulmasına neden olan bir açıklama yaptı.

3 | 7
Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan hayrete düşüren bir açıklama daha: Mezardaki kişinin hafızası geçer… - Sayfa 4

Katıldığı televizyon programda konuşan Erbaş, mezarlığa giden kişiler ve orada yaşanan bir olayla ilgili fikirlerini paylaştı.

4 | 7