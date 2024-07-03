Prof. Dr. Özkan: 50 yaşın üzerinde her iki kişiden birinde varis görülüyor
Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, varis hastalığının 50 yaşın üstündeki her 2 kişiden birinde görüldüğünü belirtti. Varisten korunmak için önerilerde bulunan Prof, Dr. Özkan, "Aşırı kilo alıp vermekten kaçının, düzenli yürüyüş yapın, bacak kaslarınızı kuvvetlendirin" dedi.
Acıbadem Bodrum Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, “Bacak toplardamarlarının genişlemesi, uzaması ve büklümlü hale gelmesi” olarak tanımlanan varisin sadece estetik bir kaygı değil aynı zamanda ağrı şikayetleri beraberinde getirdiğini söyledi.
Tedavide geç kalındığında bacakta kapanmayan yara açılması ve kanın damar içinde pıhtılaşması sonucu toplar damar tıkanıklığı sorunlarına da neden olabiliyor. Nüfusun yüzde 10-20’sinde görüldüğünü, yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını özellikle 40 yaş üstü kadınlarda daha yaygın rastlandığını belirten Prof. Dr. Özkan 50 yaşın üzerindeki her iki kişiden birinde varis görüldüğünü ifade etti.
Varisin oluşma sürecine dair konuşan Prof. Dr. Özkan, "Temelde toplardamardaki yapısal bozukluk damarın genişlemesine yol açar; damar içindeki kapakçıkların bozulmasıyla da kan geri yönde hareket eder. Bunun sonucunda kan kalbe doğru dönmekte zorlanır ve toplardamar içindeki kan basıncı artar. Bu nedenle damarlar genişler ve bu döngü hep tekrarlanır” diye konuştu.
Prof. Dr. Özkan varis nedenlerine değinerek, “Genetik kaynağı olabilir yani ailesinde varis sorunu olan kişilerde varis görülme ihtimali daha yüksektir. Hamilelik sırasında artan hormon seviyeleri ve rahim büyümesi, fazla kilo, uzun süre ayakta kalmak veya oturmak ayrıca kabızlık karın içi toplardamarlara baskı yaparak varis oluşumuna yol açabilir” dedi. Özkan, varisin kadınlarda erkeklerden daha sık görüldüğünü sözlerine ekledi.