Prof. Dr. Özkan: 50 yaşın üzerinde her iki kişiden birinde varis görülüyor

Varisin oluşma sürecine dair konuşan Prof. Dr. Özkan, "Temelde toplardamardaki yapısal bozukluk damarın genişlemesine yol açar; damar içindeki kapakçıkların bozulmasıyla da kan geri yönde hareket eder. Bunun sonucunda kan kalbe doğru dönmekte zorlanır ve toplardamar içindeki kan basıncı artar. Bu nedenle damarlar genişler ve bu döngü hep tekrarlanır” diye konuştu.