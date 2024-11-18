Prof. Dr. Turhan Togan uyardı: Havalar soğudu, üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Togan, üst solunum yolu enfeksiyonlarının (ÜSYE) burun, boğaz ve sinüs gibi yapıları etkileyen enfeksiyonları kapsadığını belirterek, "Bu enfeksiyonlara genellikle virüsler neden olur. Özellikle Rhinovirüsler çocuklar ve yetişkinlerde en sık görülen etkenlerdir. Diğer viral etkenler arasında Coronavirüsler, Adenovirüsler ve İnfluenza virüsler yer almaktadır. Bazı durumlarda Streptococcus gibi bakteriler de enfeksiyon nedeni olabilir" dedi.