Protein ihtiyacını karşılayan besinler nelerdir? Proteinlerin vücuttaki görevleri

Proteinlerin yapıtaşı nedir?

Proteinlerin yapıtaşı “aminoasit” denilen moleküllerdir. Aminoasitlerin farklı biçimlerdeki çok yönlü dizilişi proteinlerin yapısını oluşturur. İnsan vücudu için ise mutlaka dışardan gıdalar yoluyla alınması gerekli olan 8 tane aminoasit vardır. Bunlar “temel aminoasitler” olarak adlandırılır. Bu temel aminoasitlerin tamamını bulunduran yumurta gibi besin maddeleri ise “tam protein kaynakları” olarak adlandırılır.