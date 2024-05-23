Protein ihtiyacını karşılayan besinler nelerdir? Proteinlerin vücuttaki görevleri
Vücudumuzda önemli işlevleri yerine getirmekle sorumlu proteinlerin vücudumuzdaki görevleri nelerdir? Proteinlerin yapıtaşı nedir? Protein ihtiyacını karşılayan besinler nelerdir? İşte, protein ile ilgili tüm detaylar…
Protein nedir?
Proteinler, hücrelerin yapısında katılması, enzim ve hormonların yapısını oluşturması nedeniyle makro besin öğeleri arasında en çok önem verilen besin öğesidir.
Doğada protein üreticisi bitkilerdir. Sadece bitkiler inorganik maddeleri kullanarak proteinleri oluşturabilir. Hayvanlar bitkiler yoluyla, insanlar ise kırmızı et, balık eti ve beyaz et ile protein kaynaklarına erişebilir.
Proteinlerin yapıtaşı nedir?
Proteinlerin yapıtaşı “aminoasit” denilen moleküllerdir. Aminoasitlerin farklı biçimlerdeki çok yönlü dizilişi proteinlerin yapısını oluşturur. İnsan vücudu için ise mutlaka dışardan gıdalar yoluyla alınması gerekli olan 8 tane aminoasit vardır. Bunlar “temel aminoasitler” olarak adlandırılır. Bu temel aminoasitlerin tamamını bulunduran yumurta gibi besin maddeleri ise “tam protein kaynakları” olarak adlandırılır.
Aminoasit ve proteinlerin vücuttaki görevleri
Ölen hücrelerin yenilenmesi, doku ve kas oluşumunu destekler.
Enzim ve hormonların yapısına katılarak savunma sistemi ve vücudun işleyişinin düzenlenmesinde yer alırlar.
Vücudun bağışıklık sisteminde zararlı mikroplara karşı üretilen antikorların yapısında yer alırlar.
Kan yoluyla oksijenin taşınmasında rol olan hemoglobin moleküllerinin yapısında da protein vardır.