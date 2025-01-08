Psikiyatristler “ayda bir kez yapın” diyerek tavsiyede bulundu: Meğer etkisi sanıldığından daha…
Cambridge Üniversitesi'nden araştırma ekibi, depresyonu azaltmak için basit ve etkili bir formül buldu. Ayda bir kez katılmak yetiyor!
2025 hedeflerinizi ne olursa olsun, mutlu olmak bu hedeflere ulaşma şansınızı artırabilir. Bilim, mutluluğun başarıyla bağlantılı olduğunu, depresyonun ise tam tersi bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Hayatta neyi başarmak istiyorsanız, depresyon riskini azaltmak için bazı adımlar atmak da büyük bir öneme sahip. Peki bu tip bir durumla nasıl başa çıkılabilir? Bilim bunun cevabını basi bir yöntemle gösteriyor.
Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının yeni çalışması, depresyondan nasıl çıkılacağı konusunda önemli formüller sunuyor.
Mashable.com’un derlemesine göre "The British Journal of Psychiatry"de yayınlanan çalışmada, 10 yıl boyunca 50 yaş üstü 2000 yetişkin İngilizin verileri incelendi. Katılımcıların sağlık ve yaşam tarzları analiz edildiğinde, düzenli olarak kültürel etkinliklere katılanların depresyona yakalanma olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğu görüldü.