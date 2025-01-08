Psikiyatristler “ayda bir kez yapın” diyerek tavsiyede bulundu: Meğer etkisi sanıldığından daha…

2025 hedeflerinizi ne olursa olsun, mutlu olmak bu hedeflere ulaşma şansınızı artırabilir. Bilim, mutluluğun başarıyla bağlantılı olduğunu, depresyonun ise tam tersi bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Hayatta neyi başarmak istiyorsanız, depresyon riskini azaltmak için bazı adımlar atmak da büyük bir öneme sahip. Peki bu tip bir durumla nasıl başa çıkılabilir? Bilim bunun cevabını basi bir yöntemle gösteriyor.