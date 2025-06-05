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  4. Psikolojileri alt üst etmişti! Netflix dizisinden yeni rekor. Popüler diziyi de geride bıraktı

Psikolojileri alt üst etmişti! Netflix dizisinden yeni rekor. Popüler diziyi de geride bıraktı

Netflix’in Mart ayında yayınladığı gizem ve suç temalı dizisi Stranger Things'i geride bırakarak yeni bir dönüşüm noktasına ulaştı.

Psikolojileri alt üst etmişti! Netflix dizisinden yeni rekor. Popüler diziyi de geride bıraktı - Sayfa 1

Netflix, her yıl yerli yabancı yüzlerce içeriği izleyicinin beğenisine sunuyor. Bu dizi veya filmlerin bazıları olumlu eleştiriler alırken, bazısı ise hüsran yaratıyor.

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Psikolojileri alt üst etmişti! Netflix dizisinden yeni rekor. Popüler diziyi de geride bıraktı - Sayfa 2

Ancak Mart ayında yayınlanan mini bir dizi, psikolojileri adeta alt üst etti. ekonomim.com ailesi olarak da izlediğimiz bu dizi, küçük ama işlediği suçlarla ağızları açık bırakan ergen bir çocuğun hikayesini ele alıyor.

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Psikolojileri alt üst etmişti! Netflix dizisinden yeni rekor. Popüler diziyi de geride bıraktı - Sayfa 3

Bir babanın oğlu için çırpınışları, ancak masum olmayan ergen çocuğun ise boyundan büyük işlere kalkışması izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

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Psikolojileri alt üst etmişti! Netflix dizisinden yeni rekor. Popüler diziyi de geride bıraktı - Sayfa 4

İlk yayınlandığında çok fazla dikkat çekmese de, merak edenlerin açıp izlediği bu dizi dünya çapında milyonlarca izlendi. Öyle ki yeni raporlar, Stranger Things'i geçerek bu mini dizinin yeni bir dönüşüm noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor.

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