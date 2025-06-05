Psikolojileri alt üst etmişti! Netflix dizisinden yeni rekor. Popüler diziyi de geride bıraktı
Netflix’in Mart ayında yayınladığı gizem ve suç temalı dizisi Stranger Things'i geride bırakarak yeni bir dönüşüm noktasına ulaştı.
Netflix, her yıl yerli yabancı yüzlerce içeriği izleyicinin beğenisine sunuyor. Bu dizi veya filmlerin bazıları olumlu eleştiriler alırken, bazısı ise hüsran yaratıyor.
Ancak Mart ayında yayınlanan mini bir dizi, psikolojileri adeta alt üst etti. ekonomim.com ailesi olarak da izlediğimiz bu dizi, küçük ama işlediği suçlarla ağızları açık bırakan ergen bir çocuğun hikayesini ele alıyor.
Bir babanın oğlu için çırpınışları, ancak masum olmayan ergen çocuğun ise boyundan büyük işlere kalkışması izleyenlerin ağzını açık bıraktı.