Puf puf anne köftesi nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla çocukluğumuzun lezzeti anne köftesi tarifi
Köfte Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Temel malzemesi kıyma olan köfte; ızgara, fırın ve kızartma gibi birçok teknikle hazırlanabilir. Ancak hazırlarken bazı püf noktalarına dikkat etmekte fayda var. Peki, dışı kızarmış, içi hafif sulu ve yumuşacık anne köftesi nasıl yapılır? Anne köftesi yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, puf puf anne köftesi tarifi ve püf noktaları…
ANNE KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
500 gram dana kıyma
1 tane soğan
1 tane yumurta
Yarım demet maydanoz
1,5 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
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ANNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Köfte harcını hazırlamak için, kıyma bir kaba alınır. Soğanlar rendelenir ve maydanozlar ince ince kıyılır. Kıymaya soğan eklenir.
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Maydanoz, yumurta, zeytinyağı ve tuz, kıymanın üzerine eklenir ve yoğurun. Bu sırada baharatlar eklenir ve yoğrulmaya devam edilir.
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