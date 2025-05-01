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  4. Puf puff pişi kabartma sırrı ; Yumuşacık oluyor asla yağ çekmiyor

Puf puff pişi kabartma sırrı ; Yumuşacık oluyor asla yağ çekmiyor

Pişi yaparken puff puff kabartmanın basit bir sırrı var. Köylüler de asırlardır bu yöntemi uyguluyor.

Puf puff pişi kabartma sırrı ; Yumuşacık oluyor asla yağ çekmiyor - Sayfa 1

Sabah kahvaltılarının yıldızı olan pişiler hem doyurucu hem de besleyici oluyor. Pişiler tam kıvamında pişirildiğinde ise güzel kabarıyor ve yağ da çekmiyor.

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Puf puff pişi kabartma sırrı ; Yumuşacık oluyor asla yağ çekmiyor - Sayfa 2

Pişiyi başta Makedonya, Yunanistan olmak üzere ülkemizde de Muğla, Balıkesir gibi Ege Bölge’sinde de kendi usullerine göre kızartıyor.

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Puf puff pişi kabartma sırrı ; Yumuşacık oluyor asla yağ çekmiyor - Sayfa 3

Ayrıca bu sayede pişiler puf puf kabarıyor. nefisyemektarifleri.com’da yer alan tarife göre lezzetli pişi yapmak için gereken malzemeler şöyle:

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Puf puff pişi kabartma sırrı ; Yumuşacık oluyor asla yağ çekmiyor - Sayfa 4

Hamuru için;

  • Yarım su bardağı süt (100 ml)
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 tane yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tuz silme
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un

İçi için:

  • 150 gr beyaz peynir
  • Çeyrek demet maydanoz

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ
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