Puf puff pişi kabartma sırrı ; Yumuşacık oluyor asla yağ çekmiyor
Pişi yaparken puff puff kabartmanın basit bir sırrı var. Köylüler de asırlardır bu yöntemi uyguluyor.
Sabah kahvaltılarının yıldızı olan pişiler hem doyurucu hem de besleyici oluyor. Pişiler tam kıvamında pişirildiğinde ise güzel kabarıyor ve yağ da çekmiyor.
Pişiyi başta Makedonya, Yunanistan olmak üzere ülkemizde de Muğla, Balıkesir gibi Ege Bölge’sinde de kendi usullerine göre kızartıyor.
Ayrıca bu sayede pişiler puf puf kabarıyor. nefisyemektarifleri.com’da yer alan tarife göre lezzetli pişi yapmak için gereken malzemeler şöyle: