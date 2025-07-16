Puff puff kabaran pişi * Ne sirke ne de limon, 1 yemek kaşığı yeterli oluyor
Evde puf puf pişi hazırlarken kabartmak için bilmeniz gereken ev hanımı püf noktası var.
Sıcak ve güzel yaz havalarında lezzetli pişi hazırlamak çok kolay. Hazırlanan pişiler domates, karpuz, zeytin gibi lezzetli kahvaltılıklarla servis ediliyor.
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Pişi hazırlarken lezzetli ve kabarık yapmak için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Bu noktalar sayesinde lezzetli pişi hazırlamak mümkün.
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PUF PUF KABARAN PİŞİ
nefisyemektarifleri.com sitesindeki lezzetli ve kabaran pişinin tarifi şöyle:
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