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  4. Puff puff kabaran pişi * Ne sirke ne de limon, 1 yemek kaşığı yeterli oluyor

Puff puff kabaran pişi * Ne sirke ne de limon, 1 yemek kaşığı yeterli oluyor

Evde puf puf pişi hazırlarken kabartmak için bilmeniz gereken ev hanımı püf noktası var.

Puff puff kabaran pişi * Ne sirke ne de limon, 1 yemek kaşığı yeterli oluyor - Sayfa 1

Sıcak ve güzel yaz havalarında lezzetli pişi hazırlamak çok kolay. Hazırlanan pişiler domates, karpuz, zeytin gibi lezzetli kahvaltılıklarla servis ediliyor.

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Puff puff kabaran pişi * Ne sirke ne de limon, 1 yemek kaşığı yeterli oluyor - Sayfa 2

Pişi hazırlarken lezzetli ve kabarık yapmak için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Bu noktalar sayesinde lezzetli pişi hazırlamak mümkün.

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Puff puff kabaran pişi * Ne sirke ne de limon, 1 yemek kaşığı yeterli oluyor - Sayfa 3

PUF PUF KABARAN PİŞİ

nefisyemektarifleri.com sitesindeki lezzetli ve kabaran pişinin tarifi şöyle:

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Puff puff kabaran pişi * Ne sirke ne de limon, 1 yemek kaşığı yeterli oluyor - Sayfa 4

Puf puf kabarmış ve yağ çekmeyen pişi yapmak için bu pişi tarifini mutlaka defterlerinize ekleyin. Size nefis bir pişinin iki önemli püf noktasını söylemek istiyorum.

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