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  4. Puff puff kabaran poğaçaların sırrıymış ; Ama sakın harca süt eklemeyin

Puff puff kabaran poğaçaların sırrıymış ; Ama sakın harca süt eklemeyin

Evde miss gibi puff puff kabaran poğaça hazırlamak için dikkat etmeniz gereken pastane sırrı

Puff puff kabaran poğaçaların sırrıymış ; Ama sakın harca süt eklemeyin - Sayfa 1

Poğaça hazırlamak sabır gerektiren bir süreçtir. Sadece kabartma tozuna işi bırakarak kabaran poğaçalar beklemek büyük bir hata.

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Puff puff kabaran poğaçaların sırrıymış ; Ama sakın harca süt eklemeyin - Sayfa 2

Harcı yeteri kadar mayada bırakmalısınız. Hamurun iyice kabarmasını sağlamalısınız. Fakat tek sır bu da değil.

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Puff puff kabaran poğaçaların sırrıymış ; Ama sakın harca süt eklemeyin - Sayfa 3

SÜT YERİNE YOĞURT EKLEMEYİ DENEYİN

33 yıldır İstanbul Bağcılar’da kendi fırınını işleten Ayşe usta kabaran poğaçalardaki sırrın yoğurt olduğunu söylüyor. Evet 33 yıllık fırın ustasının sırrı süt yerine yoğurt eklemek.

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Puff puff kabaran poğaçaların sırrıymış ; Ama sakın harca süt eklemeyin - Sayfa 4

Ayşe usta, “Ev hanımlarımız eşlerine ve çocuklarına nefis bir poğaça yapmak istiyorsa süt yerine harca yoğurt eklesinler. Bu sayede hem poğaçalar kocaman kabaracak hem de en az 2 hafta bayatlama olmayacak.” dedi.

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