Puff puff kabaran poğaçaların sırrıymış ; Ama sakın harca süt eklemeyin
Evde miss gibi puff puff kabaran poğaça hazırlamak için dikkat etmeniz gereken pastane sırrı
Poğaça hazırlamak sabır gerektiren bir süreçtir. Sadece kabartma tozuna işi bırakarak kabaran poğaçalar beklemek büyük bir hata.
Harcı yeteri kadar mayada bırakmalısınız. Hamurun iyice kabarmasını sağlamalısınız. Fakat tek sır bu da değil.
SÜT YERİNE YOĞURT EKLEMEYİ DENEYİN
33 yıldır İstanbul Bağcılar’da kendi fırınını işleten Ayşe usta kabaran poğaçalardaki sırrın yoğurt olduğunu söylüyor. Evet 33 yıllık fırın ustasının sırrı süt yerine yoğurt eklemek.