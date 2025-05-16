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  4. Püfür püfür esiyor ama zararlarını duyunca şok olacaksınız. Vantilatör kullananlar dikkat

Püfür püfür esiyor ama zararlarını duyunca şok olacaksınız. Vantilatör kullananlar dikkat

Yazın sıcaklara karşı en pratik çözümlerden biri olan vantilatör, gece boyu açık bırakıldığında sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, neden gece boyu vantilatörün açık bırakılmaması gerektiğni açıkladı.

Püfür püfür esiyor ama zararlarını duyunca şok olacaksınız. Vantilatör kullananlar dikkat - Sayfa 1

Yazın sıcaklara karşı en pratik çözümlerden biri olan vantilatör, gece boyu açık bırakıldığında sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, neden gece boyu vantilatörün açık bırakılmaması gerektiğni açıkladı.

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Püfür püfür esiyor ama zararlarını duyunca şok olacaksınız. Vantilatör kullananlar dikkat - Sayfa 2

Yaz aylarında klima yerine pratik ve tasarruflu olması amacıyla vantilatör tercih ediliyor. Özellikle Doğu ve Akdeniz bölgelerindeki vatandaşlar sıcaklarla başa çıkmak için sık sık vantilatör kullanıyor.

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Püfür püfür esiyor ama zararlarını duyunca şok olacaksınız. Vantilatör kullananlar dikkat - Sayfa 3

Mayıs ayının sonuna yaklaşırken artık bazı bölgelerde havalar ısınmaya başladı. Vatandaşların bir kısmı gündüzleri klimayı açarken, bazıları ise vantilatör ile serinlemeyi tercih ediyor.

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Püfür püfür esiyor ama zararlarını duyunca şok olacaksınız. Vantilatör kullananlar dikkat - Sayfa 4

Yaz aylarında sık sık kullanılan vantilatör, gece boyu rahat bir uyku verse de tehlikesi de bir o kadar korkutucu.

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