Püfür püfür esiyor ama zararlarını duyunca şok olacaksınız. Vantilatör kullananlar dikkat
Yazın sıcaklara karşı en pratik çözümlerden biri olan vantilatör, gece boyu açık bırakıldığında sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, neden gece boyu vantilatörün açık bırakılmaması gerektiğni açıkladı.
Yazın sıcaklara karşı en pratik çözümlerden biri olan vantilatör, gece boyu açık bırakıldığında sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, neden gece boyu vantilatörün açık bırakılmaması gerektiğni açıkladı.
Yaz aylarında klima yerine pratik ve tasarruflu olması amacıyla vantilatör tercih ediliyor. Özellikle Doğu ve Akdeniz bölgelerindeki vatandaşlar sıcaklarla başa çıkmak için sık sık vantilatör kullanıyor.
Mayıs ayının sonuna yaklaşırken artık bazı bölgelerde havalar ısınmaya başladı. Vatandaşların bir kısmı gündüzleri klimayı açarken, bazıları ise vantilatör ile serinlemeyi tercih ediyor.