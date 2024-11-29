Radyatör uzmanından faturayı yarı yarıya indirecek tüyo: En ideal saati açıkladı, geceleri dikkat!

Evlerde ise genellikle doğalgaz, klima veya elektronik ısıtıcılar kullanılıyor. Ancak bunlar kullanıma bağlı olarak faturaları istenmeyen fiyatlara çıkarabiliyor. Neyse ki bundan kurtulmanın bazı yolları var. Radyatör uzmanı, faturayı indirecek tüyolar paylaştı. İşte ısıtıcıları çalıştıracağınız en ideal saatler…