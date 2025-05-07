Rakamlarla Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü
Hindistan’ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırısı düzenledi. Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Dünyanın gözü bölgeye çevrilirken her iki ülkenin askeri gücü de merak konusu oldu. İşte rakamlarla Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü…
Keşmir gerginliği tırmandırdı
Geçtiğimiz hafta Hindistan yönetimindeki Keşmir'de gerçekleşen saldırının ardından nükleer silaha sahip Hindistan ile Pakistan arasında gerginlik tırmanmıştı. Her iki ülke de askeri güçlerini yüksek alarma geçiren olaylar sonrası askeri çatışmaya doğru sürüklenme endişesini artırmıştı.
Pakistan istihbaratı saldırı ihtimalini duyurmuştu
26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, her iki tarafta da sert diplomatik alışverişleri ve artan askeri teyakkuzu tetikledi. Pakistan, Hindistan'ın askeri eylemde bulunabileceğini öne süren "güvenilir istihbarat" olduğunu iddia emişti.
Hindistan, Pakistan’ı vuruyor
Hindistan, 6 Mayıs itibariyle Pakistan’ı vurdu. Hindistan, Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu ve Pakistan'da 9 bölgenin hedef alındığını açıkladı. Pakistan da Hindistan'ın üç bölgeden füze saldırı düzenlediğini duyurdu.
Pakistan: Cevapsız kalmayacak
Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.