Ramazan Arıkan dosyasında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eski eş savcılığa gitti

MİRAS İDDİALARI DİKKAT ÇEKTİ

Programda en çok konuşulan konulardan biri ise Ramazan Arıkan’ın sahip olduğu mal varlığı oldu. Arıkan’ın önemli bir servete sahip olduğu ve bu durumun aile içinde tartışmalara yol açtığı iddiaları gündeme geldi. Bu nedenle ölümünün ardından miras konusunun dosyada önemli bir başlık haline geldiği ifade edildi.