Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Evde nefis Ramazan pidesi tarifi

HAMURUN YOĞRULMASI

Unu derin bir kaba alın, tuzu ekleyin ve karıştırın. Ortasını havuz gibi açıp mayalı suyu ve sıvı yağı ekleyin. Hamuru yaklaşık 10 dakika yoğurun. Hamur ele yapışmayan, yumuşak ve elastik bir kıvamda olmalı.