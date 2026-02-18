  1. Ekonomim
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Evde nefis Ramazan pidesi tarifi

Sıcacık ve mis gibi kokan Ramazan pidesini evde hazırlamak artık çok kolay. İşte adım adım tarif, püf noktaları ve lezzeti garantileyen ipuçlarıyla Ramazan pidesi tarifi…

RAMAZAN PİDESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram un

300 ml ılık su

1 paket instant maya (10 gr)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yumurta (üzeri için)

Susam ve çörek otu (üzeri için)

RAMAZAN PİDESİNİN YAPILIŞI

MAYAYI HAZIRLAMA

Ilık suyun içine şekeri ekleyin ve mayayı ekleyerek 5-10 dakika bekletin. Maya aktifleşip köpürdüğünde hamur yoğurmaya başlayabilirsiniz. Bu adım pidenin kabarması için kritik öneme sahip.

HAMURUN YOĞRULMASI

Unu derin bir kaba alın, tuzu ekleyin ve karıştırın. Ortasını havuz gibi açıp mayalı suyu ve sıvı yağı ekleyin. Hamuru yaklaşık 10 dakika yoğurun. Hamur ele yapışmayan, yumuşak ve elastik bir kıvamda olmalı.

MAYALAMA İŞLEMİ

Hamuru top şekline getirip üzerine nemli bir bez örterek ılık bir yerde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıktığında hazır demektir.

