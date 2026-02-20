Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Hurmanın faydaları nelerdir?

HURMANIN FAYDALARI NELER?

ENERJİ DEPOSU

Hurma, doğal şekerleri sayesinde vücudu hızlıca enerjiyle doldurur. Özellikle iftar ve sahurda tüketildiğinde gün boyu yorgunluğu azaltır. İçerdiği glikoz, fruktoz ve sakaroz sayesinde enerji ihtiyacını dengeler. Ramazan boyunca uzun açlık dönemlerinde metabolizmayı destekler. Ayrıca hurma, düşük kalorili ve sindirimi kolay bir besin olarak öne çıkar. Enerji sağlamasının yanı sıra tatlı ihtiyacını da doğal yoldan karşılar. Bu nedenle iftarda hurma tüketmek geleneksel ve sağlıklı bir tercihtir.