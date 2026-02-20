Ramazan sofralarının yıldızı güllaç nasıl yapılır? Püf noktalarıyla güllaç tarifi
Osmanlı mutfağından günümüze uzanan güllaç, özellikle Ramazan ayında iftar sofralarının en hafif ve en çok tercih edilen tatlılarından biri. İşte püf noktalarıyla birlikte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, tam ölçülü güllaç tarifi…
GÜLLAÇ NEDEN RAMAZAN İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİR?
Güllaç, kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanan ve özellikle Ramazan ayında sıkça tüketilen geleneksel bir sütlü tatlıdır. Hafif yapısı sayesinde uzun süren açlığın ardından mideyi yormaz. Bu özelliği nedeniyle iftar sofralarının en çok tercih edilen tatlıları arasında yer alır.
HAFİFLİĞİYLE ÖNE ÇIKAN GELENEKSEL TATLI
Şerbetli tatlılara kıyasla daha hafif olan güllaç, süt bazlı bir tatlı olduğu için ferah bir lezzet sunar. İnce nişastalı yaprakların sütle yumuşamasıyla ortaya çıkan bu özel tat, hem pratik hem de ekonomik olmasıyla dikkat çeker.
GÜLLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
10–12 yaprak güllaç
1,5 litre süt
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz (isteğe bağlı fındık da olabilir)
1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)
Üzeri için nar taneleri veya Antep fıstığı