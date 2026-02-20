Ramazan sofralarının yıldızı güllaç nasıl yapılır? Püf noktalarıyla güllaç tarifi

HAFİFLİĞİYLE ÖNE ÇIKAN GELENEKSEL TATLI



Şerbetli tatlılara kıyasla daha hafif olan güllaç, süt bazlı bir tatlı olduğu için ferah bir lezzet sunar. İnce nişastalı yaprakların sütle yumuşamasıyla ortaya çıkan bu özel tat, hem pratik hem de ekonomik olmasıyla dikkat çeker.