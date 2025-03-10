Ramazan'da açlık krizlerini engelleyen ve tok tutan besinler: İşte doğru beslenmenin kuralları
Ramazan ayında oruç tutanların beslenme alışkanlıkları önemli ölçüde değişiyor. Bu dönemde vücut sağlığını korumak için iftar ve sahurda dengeli bir şekilde beslenmek, yeterli miktarda su içmek büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek ve kilo almamak için bazı beslenme ipuçlarını dikkate almak gerekiyor. Peki, Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı?
Ramazan ayında oruç tutarken sağlıklı kalabilmek ve zorluk yaşamamak için sahur ve iftar yemeklerine dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir Ramazan dönemi geçirmek için sahurun atlanmaması gerektiğini vurguluyor. Sahurda dengeli ve besleyici yiyeceklerin tercih edilmesi, gün boyunca enerjinin korunmasına yardımcı olacak.
Ramazan ayında uykusunu bölmek istemeyenler genellikle sahura kalkmaktan kaçınıyor. Ancak bu, yapılan en büyük hatalardan biri olarak görülüyor. Sağlıklı ve dengeli bir sahur, oruç süresince enerji seviyesinin yüksek kalmasına yardımcı olur. Bu yüzden sahura kalkmak ve menüde besleyici, doyurucu gıdalara yer vermek oldukça önemli.
SAHURDA HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?
Sahurda kahvaltı şeklinde beslenmelisiniz. Tabağınızda mutlaka yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek, bol yeşillik olmalı. Yumurtayı az yağlı dilediğiniz şekilde pişirebilirsiniz. Ancak hamur işleri, kızartmalar, çorba-ana yemek gibi öğünler bal-kaymak-tereyağı-reçel ve sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri kesinlikle tercih edilmemelidir.
İFTARDA SAĞLIKLI, BESLEYİCİ VE DOYURUCU BESİNLER
Sahurda tükettiğiniz besinler gibi iftarda yaptığınız yiyecek seçimleri de önemli. Sağlıklı, dengeli ve doyurucu bir iftar menüsü hazırlamalısınız. Kızartma yöntemi ile pişirilen yemekler yerine fırında pişirme, haşlama, buharda pişirme, soteleme teknikleri tercih edilmelidir. Çok tuzlu baharatlı yağlı yemekler tercih edilmemelidir.