Ramazan'da açlık krizlerini engelleyen ve tok tutan besinler: İşte doğru beslenmenin kuralları

Ramazan ayında uykusunu bölmek istemeyenler genellikle sahura kalkmaktan kaçınıyor. Ancak bu, yapılan en büyük hatalardan biri olarak görülüyor. Sağlıklı ve dengeli bir sahur, oruç süresince enerji seviyesinin yüksek kalmasına yardımcı olur. Bu yüzden sahura kalkmak ve menüde besleyici, doyurucu gıdalara yer vermek oldukça önemli.