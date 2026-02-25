  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Uzmanından sahur ve iftar için altın öneriler

Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Uzmanından sahur ve iftar için altın öneriler

Ramazan ayında doğru beslenme, gün boyu enerjiyi korumak ve sağlıklı kalmak için kritik öneme sahip. Sahur ve iftarda yapılacak doğru besin tercihleri, hem tokluk süresini uzatıyor hem de sindirimi destekliyor.

Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Uzmanından sahur ve iftar için altın öneriler - Sayfa 1

RAMAZAN’DA SAHURUN ÖNEMİ

Sahur, gün boyu enerjiyi korumak ve halsizliği önlemek için kritik bir öğündür. Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sanem Avcı, sahurda dengeli beslenmenin gün içinde daha rahat hissedilmesini sağladığını vurguluyor.

1 | 14
Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Uzmanından sahur ve iftar için altın öneriler - Sayfa 2

PROTEİN KAYNAKLARINA YER VERİN

Avcı’ya göre sahurda yumurta ve süt ürünleri gibi protein kaynakları tüketmek uzun süre tokluk sağlar ve kas kaybını önler.

2 | 14
Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Uzmanından sahur ve iftar için altın öneriler - Sayfa 3

KURUBAKLAGİLLER VE LİFLİ GIDALAR

Nohut, mercimek ve fasulye gibi kurubaklagillerin lif açısından zengin olduğunu belirten Avcı, bu besinlerin sahurda salatalara veya çorbalara eklenmesini öneriyor.

3 | 14
Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Uzmanından sahur ve iftar için altın öneriler - Sayfa 4

KURUYEMİŞLERLE SAĞLIKLI YAĞ ALIN

Badem ve ceviz gibi kuruyemişler, tokluk hissini artırır ve kalp sağlığını destekler. Avcı, sahurda bu tür sağlıklı yağlara mutlaka yer verilmesi gerektiğini söylüyor.

4 | 14