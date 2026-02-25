Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Uzmanından sahur ve iftar için altın öneriler

RAMAZAN’DA SAHURUN ÖNEMİ

Sahur, gün boyu enerjiyi korumak ve halsizliği önlemek için kritik bir öğündür. Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sanem Avcı, sahurda dengeli beslenmenin gün içinde daha rahat hissedilmesini sağladığını vurguluyor.