Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Uzmanından sahur ve iftar için altın öneriler
Ramazan ayında doğru beslenme, gün boyu enerjiyi korumak ve sağlıklı kalmak için kritik öneme sahip. Sahur ve iftarda yapılacak doğru besin tercihleri, hem tokluk süresini uzatıyor hem de sindirimi destekliyor.
RAMAZAN’DA SAHURUN ÖNEMİ
Sahur, gün boyu enerjiyi korumak ve halsizliği önlemek için kritik bir öğündür. Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sanem Avcı, sahurda dengeli beslenmenin gün içinde daha rahat hissedilmesini sağladığını vurguluyor.
PROTEİN KAYNAKLARINA YER VERİN
Avcı’ya göre sahurda yumurta ve süt ürünleri gibi protein kaynakları tüketmek uzun süre tokluk sağlar ve kas kaybını önler.
KURUBAKLAGİLLER VE LİFLİ GIDALAR
Nohut, mercimek ve fasulye gibi kurubaklagillerin lif açısından zengin olduğunu belirten Avcı, bu besinlerin sahurda salatalara veya çorbalara eklenmesini öneriyor.