Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? İşte, uzmanından oruç tutanlar için beslenme önerileri

"İftarda hızlı yemekten kaçınmalı"

İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlasının bulunduğunu belirten Diyetisyen Kök, "İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir." dedi.