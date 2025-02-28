Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? İşte, uzmanından oruç tutanlar için beslenme önerileri
Sağlıklı beslenme, Ramazan ayında da oldukça önemlidir. Sağlıklı beslenmek için ise yeterli ve dengeli beslenmek gerekmektedir. Diyetisyen Sümeyra Kök, Ramazan’ı sağlıklı şekilde geçirmek isteyenler için önemli ipuçları paylaştı. İşte detaylar...
Diyetisyen Sümeyra Kök, oruç tutacaklar için beslenme önerilerinde bulundu. Sahurda özellikle hamur işlerinden kaçınılması gerektiğini söyleyen Kök, sahurda kahvaltı tarzı hafif yiyeceklerle beslenilmesi gerektiğini belirtti.
Sahurda hamur işi yemeklerden kaçınılması gerektiğini dile getiren Diyetisyen Kök, "Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir." dedi.
Diyetisyen Kök, "Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır." şeklinde konuştu.
"İftarda hızlı yemekten kaçınmalı"
İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlasının bulunduğunu belirten Diyetisyen Kök, "İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir." dedi.