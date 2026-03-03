Ramazan’da susuzlukla başa çıkmanın yolları! Oruçluyken susamamak için ne yapmalıyız?

SU ORANI YÜKSEK GIDALAR FARK YARATIYOR

Salatalık, kabak, domates ve karpuz gibi su içeriği yüksek yiyecekler sahurda tüketildiğinde, vücut gün boyunca daha dengeli bir hidrasyon sağlayabiliyor. Ayrıca meyve ve sebzelerin lif içeriği, sindirim sistemini desteklerken suyun vücutta daha uzun süre kalmasına yardımcı oluyor. Bu basit adım, susuzluk hissinin hafifletilmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.