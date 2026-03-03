Ramazan’da susuzlukla başa çıkmanın yolları! Oruçluyken susamamak için ne yapmalıyız?
Oruç tutarken vücudun su dengesini korumak, yalnızca iftar ve sahurda su tüketmekle sınırlı değil. Uzmanlar; doğru besin seçimi, kafein kontrolü ve hücresel hidrasyon stratejileriyle gün boyu süren susuzluk hissini ve halsizliği önlemenin yollarını açıklıyor.
ORUÇ BOYUNCA SU DENGESİNİ KORUMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Ramazan ayında, oruç tutanların en çok zorlandığı konuların başında susuzluk geliyor. Uzmanlar, sadece su içmenin yeterli olmadığını, aynı zamanda beslenme düzeni ve yaşam tarzının da doğru planlanması gerektiğini söylüyor. Susuzluk hissi, halsizlikten baş ağrısına, konsantrasyon düşüklüğünden böbrek fonksiyonlarında yavaşlamaya kadar çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. Bu nedenle oruç boyunca su dengesini korumak büyük önem taşıyor.
VÜCUT SU KAYBINI GÜN BOYU TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYOR
Gün boyunca su içilememesi, terleme ve nefes yoluyla kaybedilen sıvılarla birleştiğinde vücudun su dengesi bozuluyor. Bu kayıp, gün ilerledikçe susuzluk hissini daha yoğun hâle getiriyor. Uzmanlar, bu açığı kapatmak için hem sahur hem iftar sırasında bilinçli sıvı tüketiminin şart olduğunu belirtiyor.
SAHURDA HANGİ BESİNLER SUSUZLUĞU ÖNLÜYOR?
Sahurda tüketilen yiyecekler, gün boyu susuzluğu azaltmada kilit rol oynuyor. Protein ve kompleks karbonhidratlar, hem tok kalmayı sağlıyor hem de vücudun sıvı dengesini destekliyor. Tam tahıllı ürünler, baklagiller ve yumurta gibi besinler özellikle tercih edilmeli. Uzmanlar, sahur öğününü atlamamanın da susuzluk riskini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor.
SU ORANI YÜKSEK GIDALAR FARK YARATIYOR
Salatalık, kabak, domates ve karpuz gibi su içeriği yüksek yiyecekler sahurda tüketildiğinde, vücut gün boyunca daha dengeli bir hidrasyon sağlayabiliyor. Ayrıca meyve ve sebzelerin lif içeriği, sindirim sistemini desteklerken suyun vücutta daha uzun süre kalmasına yardımcı oluyor. Bu basit adım, susuzluk hissinin hafifletilmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.