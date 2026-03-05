Ramazan’da tok tutan yiyecekler: Uzun süre açlık hissini geciktirin
Ramazan’da sahur ve iftar arasında gün boyu enerjik ve tok kalmak için doğru besinleri seçmek çok önemli. Lif, protein ve sağlıklı yağ açısından zengin yiyecekler, açlık hissini geciktirir, kan şekerini dengede tutar ve uzun açlık süresini daha rahat geçirmenizi sağlar. Bu sayede hem iftar ve sahur öğünlerinden maksimum fayda elde edebilir hem de gün boyunca kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz.
RAMAZAN’DA TOK KALMANIN SIRRI: DOĞRU BESİN SEÇİMİ
Ramazan’da gün boyunca enerjik kalmak ve ani açlık krizlerinden kaçınmak için doğru besinleri seçmek büyük önem taşıyor. Tok tutan yiyecekler, midede uzun süre kalarak açlık hissini geciktiriyor ve gün boyunca enerji sağlamaya yardımcı oluyor.
TAM TAHILLAR: LİFLE GELEN TOKLUK
Yulaf, kepekli ekmek ve bulgur gibi tam tahıllar, lif ve protein açısından zengindir. Sindirimi yavaşlatır ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Kahvaltılarda veya öğünlerde tam tahıllı seçenekler tercih etmek açlık krizlerini azaltır.
BAKLAGİLLER: PROTEİN VE LİF DEPOSU
Fasulye, nohut ve mercimek gibi baklagiller, hem protein hem de lif içerir. Kan şekerini dengede tutarak tokluk süresini uzatır ve özellikle öğle veya akşam öğünlerinde enerji kaybını önler.