Reflüye ne iyi gelir? Evde doğal yollarla mide yanmasını geçirme yöntemleri!

MİDE YANMASINA İYİ GELEN DOĞAL BESİNLER

Mide asidini dengelemek ve yanma hissini hafifletmek için mutfağınızda bulunan bazı doğal gıdalardan güvenle destek alabilirsiniz. Muz ve kavun gibi lifli ve alkali değeri yüksek meyveler, mide asidinin yemek borusuna zarar vermesini engellemede oldukça başarılıdır. Haşlanmış patates ve yulaf ezmesi de mide yüzeyini bir koruyucu tabaka gibi kaplayarak tahriş hissini dakikalar içinde azaltır. Bol su içmekte mide yanmasına iyi gelir. Gün içinde midenizde rahatsızlık hissettiğinizde bu hafif gıdalara yönelmek ilaç kullanım ihtiyacınızı önemli ölçüde azaltacaktır.