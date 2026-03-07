Reflüye ne iyi gelir? Mide yanmasına karşı etkili öneriler

REFLÜ NEDİR VE NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan kronik bir sindirim sistemi hastalığıdır. Normal şartlarda mide ile yemek borusu arasında bulunan kas yapısı bu kaçışı engeller. Ancak bu mekanizma zayıfladığında asit yukarı çıkar ve yanma hissine neden olur.