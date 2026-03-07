Reflüye ne iyi gelir? Mide yanmasına karşı etkili öneriler
Göğüste yanma, ağıza acı su gelmesi ve bitmeyen mide ekşimesi… Reflü günlük yaşamı zorlaştıran yaygın bir sorun haline geldi. Peki reflüye ne iyi gelir? Beslenme düzeninden yaşam tarzı değişikliklerine kadar mide yanmasını azaltan etkili yöntemler haberimizde.
REFLÜ NEDİR VE NEDEN ORTAYA ÇIKAR?
Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan kronik bir sindirim sistemi hastalığıdır. Normal şartlarda mide ile yemek borusu arasında bulunan kas yapısı bu kaçışı engeller. Ancak bu mekanizma zayıfladığında asit yukarı çıkar ve yanma hissine neden olur.
EN YAYGIN BELİRTİ MİDE YANMASI
Reflünün en sık görülen belirtisi göğüs kemiğinin arkasında hissedilen yanmadır. Özellikle yemeklerden sonra artan bu şikayet, gece yatınca daha da belirginleşebilir. Hastalar çoğu zaman bu durumu “göğsüm yanıyor” şeklinde tarif eder.
AĞIZA ACI SU GELMESİ VE EKŞİME
Mide içeriğinin yukarı çıkması yalnızca yanma hissine değil, ağıza acı veya ekşi su gelmesine de yol açabilir. Bu durum özellikle eğilince veya ağır yemek sonrası daha sık yaşanır.