Reflüyü ne tetikler? Reflüsü olanlar ne tüketmemeli?

REFLÜSÜ OLANLARIN UZAK DURMASI GEREKEN BESİNLER

ASİTLİ NARENCİYELER

Mide asidinin yukarı doğru kaçmasını engellemek için ilk adım olarak yüksek asit içeren meyvelerden uzak durmalısınız. Portakal, mandalina, limon ve greyfurt gibi narenciyeler midenin asit oranını doğrudan artırarak yemek borusunda şiddetli yanmalara sebep olur. Bu meyvelerin suları da benzer şekilde mide mukozasını tahriş ederek semptomları hızla kötüleştirir. Reflü hastaları bu vitamin depolarını çiğ tüketmek yerine asit oranı daha düşük olan muz veya elma gibi alternatiflere yönelmelidir. Özellikle sabah aç karnına tüketilen asitli meyveler gün boyu sürecek bir rahatsızlığın en büyük tetikleyicisidir. Beslenme planınızdan bu meyveleri çıkarmak mide kapakçığınız üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltacaktır.