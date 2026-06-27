Reflüyü ne tetikler? Reflüsü olanlar ne tüketmemeli?
Reflü, mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla oluşan kronik bir rahatsızlıktır. Günümüzde yanlış beslenme ve yüksek stres bu hastalığı tetiklemektedir. Uzmanlar, reflü semptomlarını hafifletmek için hastaların beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirmesini önermektedir. Özellikle kafein, asitli meyveler, yağlı yiyecekler ve paketli gıdalar mide kapakçığının gevşemesine yol açar. Doğru besin seçimi ve porsiyon kontrolü tedavinin temelidir. Peki, reflüsü olanlar hangi besinleri tüketmemelidir? İşte detaylar…
REFLÜSÜ OLANLARIN UZAK DURMASI GEREKEN BESİNLER
ASİTLİ NARENCİYELER
Mide asidinin yukarı doğru kaçmasını engellemek için ilk adım olarak yüksek asit içeren meyvelerden uzak durmalısınız. Portakal, mandalina, limon ve greyfurt gibi narenciyeler midenin asit oranını doğrudan artırarak yemek borusunda şiddetli yanmalara sebep olur. Bu meyvelerin suları da benzer şekilde mide mukozasını tahriş ederek semptomları hızla kötüleştirir. Reflü hastaları bu vitamin depolarını çiğ tüketmek yerine asit oranı daha düşük olan muz veya elma gibi alternatiflere yönelmelidir. Özellikle sabah aç karnına tüketilen asitli meyveler gün boyu sürecek bir rahatsızlığın en büyük tetikleyicisidir. Beslenme planınızdan bu meyveleri çıkarmak mide kapakçığınız üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltacaktır.
KAFEİNLİ İÇECEKLER
Gün içinde sıkça tüketilen kahve ve çay reflü hastalarının en büyük düşmanları arasında yer alır. Kafein maddesi alt özofagus sfinkteri adı verilen mide kapakçığının gevşemesine doğrudan zemin hazırlar. Gevşeyen bu kapakçık mide asidinin kolayca yukarı sızmasına ve göğüs bölgesinde yanma hissine yol açar. Sadece kahve değil, enerji içecekleri ve yeşil çay gibi yüksek kafeinli alternatifler de bu riski taşır. Günlük kafein tüketimini minimuma indirmek veya tamamen kafeinsiz bitki çaylarına geçmek tedavi sürecini hızlandırır. Özellikle yemeklerden hemen sonra içilen koyu çaylar midenin sindirim sürecini bozarak reflüyü tetikler.
YAĞLI YİYECEKLER
Aşırı yağlı yiyecekler ve kızartmalar midenin sindirim süresini ciddi şekilde uzatarak içerideki baskıyı artırır. Mide ağır ve yağlı gıdaları öğütebilmek için normalden çok daha fazla asit salgılamak zorunda kalır. Fast food ürünleri, patates kızartması, yağlı etler ve hamur işleri bu döngüyü sürekli besler. Midede uzun süre kalan besinler basınç oluşturarak asidin yemek borusuna doğru fışkırmasına neden olur. Sağlıklı beslenmeye geçişte haşlama, fırınlama veya ızgara yöntemlerini tercih etmek midenizi büyük bir yükten kurtarır. Yağlı gıdaları hayatınızdan çıkarmak sadece reflünüze değil genel sindirim sisteminize de iyi gelecektir.
BAHARATLI GIDALAR
Yemeklere lezzet katan acı biber, karabiber, pul biber ve köri gibi baharatlar reflüyü doğrudan azdırır. Baharatlar mide duvarındaki koruyucu tabakayı tahriş ederek asidin daha fazla yakıcı etki göstermesine sebep olur. Özellikle dışarıda yenilen acılı ve yoğun baharatlı yemekler geceleri uykudan uyandıran reflü nöbetlerini tetikler. Baharat tüketimi sonrası midede oluşan yanma hissi yemek borusuna kadar yayılarak kronik farenjite yol açabilir. Yemeklerinizi hazırlarken acı baharatlar yerine taze otlar veya hafif aromalı bitkiler kullanmayı tercih etmelisiniz. Midenizin hassas olduğu dönemlerde baharatlı tüm soslardan ve paketli acı atıştırmalıklardan tamamen uzak durmalısınız.