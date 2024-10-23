Reha Muhtar taburcu olduktan sonra konuştu: Elimdeki her şeyi aldılar
Uzun süredir tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz günlerde taburcu olan ünlü haber spikeri, Reha Muhtar aylar sonra ilk kez kameralara yansıdı. Muhtar, “‘Her şeyim var’ derken aslında hiçbir şeyim kalmadı" diye "etrafındakilerin her şeyini" aldığını söyledi.
İki ay önce evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve bir süre entübe kalan Reha Muhtar, sağlık durumunun düzelmesiyle birlikte iyileşmeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan ünlü haber spikeri, aylar sonra ilk kez kameralara yansıdı. Muhtar, “‘Her şeyim var’ derken aslında hiçbir şeyim kalmadı. Ancak her şeye geri döneceğim” dedi.
Muhtar, geçen ağustos ayında İstanbul'daki evinde yaşadığı kaza sonrasında hastaneye kaldırılmış ve uzun bir süre yoğun bakımda tedavi altında kalmıştı.
Geçtiğimiz günlerde taburcu olan 65 yaşındaki Muhtar, dün Bebek'te görüntülendi. Yürümekte zorluk çektiği gözlemlenen ünlü haber spikeri, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:
“Her şeye geri döneceğim, merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık, hayatta önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor.
Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. ‘Her şeyim var’ derken hiçbir şeyim kalmadı. Bir anda etrafımdaki herkes, elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuğum da dahil. Çok şükür hâlâ sevenlerim var. Hem kitap yazacağım hem de televizyon programı ile geri döneceğim.”