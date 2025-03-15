Rengarenk ve capcanlı güllerin sırrı. Bu 3 basit yöntemle daha kolay çiçek açıyor hemen yıpranmıyor

İlkbahar ve yaz aylarında çiçekler hem yemyeşil hem de diğer renklerle birlikte kendini göstermeye başlar. Müstakil evde yaşayanların yanı sıra bahçıvanlar, bu aylarda çiçeklere bakmaya başlar. Zira artık kış ayına kıyasla daha fazla ilgilenmeye ihtiyaç duyduğu bir sürece giriyor.