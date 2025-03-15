Rengarenk ve capcanlı güllerin sırrı. Bu 3 basit yöntemle daha kolay çiçek açıyor hemen yıpranmıyor
Yaz ayı geliyor ve çiçekler yavaş yavaş açmaya başladı. Adana gibi sıcak illerde şimdiden portakal çiçekleri kendini gösterdi. Güller için de artık vakit tamam. Ev ve bahçelerinizde açan gülleri 3 etkili yolla hem daha canlı gösterip hem de daha sağlıklı çiçek açmasını sağlayabilirsiniz.
Yaz ayının pek çok güzel yanı var. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda insanlar evinin bahçelerinde çiçekler yetiştirirken, bazı sokaklarda adeta görsel şölen oluşturan renkli görüntüler ortaya çıkıyor.
Bahçelerinizde gül ekmek istiyorsanız veya mevcut çiçekleriniz boy göstermeye başladıysa, birkaç basit adımla hem daha hızlı çiçek açmasını sağlayabilir hem de daha canlı görünüm kazandırabilirsiniz.
İlkbahar ve yaz aylarında çiçekler hem yemyeşil hem de diğer renklerle birlikte kendini göstermeye başlar. Müstakil evde yaşayanların yanı sıra bahçıvanlar, bu aylarda çiçeklere bakmaya başlar. Zira artık kış ayına kıyasla daha fazla ilgilenmeye ihtiyaç duyduğu bir sürece giriyor.