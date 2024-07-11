Rengi, kokusu ve tadı değiştiriliyor! İyi ama sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Fiyatı arttı. Gerçeğiyle sahtesini ayırt etmek şart oldu. Fırsatçıların piyasaya sürekli sahte zeytinyağı sürmesi tüketicinin de endişelerini artırıyor. Ancak hiç endişe etmenize gerek yok. Çünkü hakiki zeytinyağını anlamak için asit oranına bakmak yeterli.
Hakiki olmayan zeytinyağını ayırt etmek için koku, renk ve tat testi yapanları üzecek haber. Çünkü hile yöntemiyle piyasaya sürülen tağşiş zeytinyağlarının asit oranı sayesinde gerçek olup olmadığı anlaşılıyor. Uzmanların faydalarını saymakla bitiremediği zeytinyağı, son zamanlarda kötü niyetli satıcıların gelir kapısına dönüştü. Tıpkı bal da olduğu gibi zeytinyağında da sahtesinin artmasına neden oldu. İşte gerçek hakiki zeytinyağını anlamanın en etkili yolu
GERÇEK ZEYTİNYAĞINI ANLAMAK İÇİN ASİT ORANINA BAKILMALI
Oleamea.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Zeytinyağlarının içindeki oleik asit miktarı 100 gramda bulunan yağ oranı ile belirleniyor. En iyi zeytinyağları, asit oranı olarak yüzde 0,1 ila 1 arası asit oranına sahip zeytinyağlarından oluşuyor. Asit oranı yüzde 0 ila 0,8 arasında olan zeytinyağlarına “natürel sızma” adı veriliyor. Asit miktarı yüzde 0,8 ila 2 arasında olduğunda ise bu zeytinyağları "natürel birinci" olarak adlandırılıyor. Yüzde 2 ila 3 arası asit oranına sahip zeytinyağları da "natürel ikinci" olarak adlandırılıyor.
ORİJİNAL ZEYTİNYAĞI ACI MI OLUR?
Evet. Hakiki zeytinyağı, niteliği fazla ve taze olduğunda hafif bir acılık ve yakıcılık bulundurabilir. Söz konusu acı tat, zeytinyağının içeriğindeki natürel fenolik bileşiklerden dolayı hissedilir ve yağın kalitesinin ve tazeliğinin tezahür etmesi olarak yorumlanır. Aynı zamanda, kullanılan zeytin çeşidi ve üretim teknikleri de zeytinyağının lezzetini etkileyen diğer unsurlardandır.
HAKİKİ ZEYTİNYAĞI DONAR
Gerçek usullerle yapılan zeytinyağı soğukta donar. Bilhassa 10-15°C'nin altına indiğinde flu bir hal almaya ve donmaya başlar. Fakat bu durum, zeytinyağının niteliğine veya doğallına tesir etmek; sadece natürel bir fiziksel tepkidir. Donmuş zeytinyağı, oda sıcaklığına getirildiğinde yeniden eski haline döner ve normal şekilde kullanılabilir.