Rengi, kokusu ve tadı değiştiriliyor! İyi ama sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Hakiki olmayan zeytinyağını ayırt etmek için koku, renk ve tat testi yapanları üzecek haber. Çünkü hile yöntemiyle piyasaya sürülen tağşiş zeytinyağlarının asit oranı sayesinde gerçek olup olmadığı anlaşılıyor. Uzmanların faydalarını saymakla bitiremediği zeytinyağı, son zamanlarda kötü niyetli satıcıların gelir kapısına dönüştü. Tıpkı bal da olduğu gibi zeytinyağında da sahtesinin artmasına neden oldu. İşte gerçek hakiki zeytinyağını anlamanın en etkili yolu