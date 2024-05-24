Renk körlüğü nedir? Kimler risk altında!

Renk körlüğünün farklı dereceleri vardır. Hafif renk kusurları olan bazı kişiler renkleri normal olarak iyi ışıkta görebilir ancak loş ışıkta zorluk yaşarlar. Diğerleri belirli renkleri herhangi bir ışıkta ayırt edemezler. Her şeyin gri tonlarında görüldüğü renk körlüğünün en şiddetli şekli nadirdir. Renk körlüğü genellikle her iki gözü de eşit derecede etkiler ve yaşam boyu sabit kalır.