Renk körlüğü nedir? Kimler risk altında!
Belirli renklerin veya renklerin arasındaki farkların algılanamadığı kalıtsal bir görme bozukluğu olan renk körlüğünün belirtileri nelerdir? Renk körlüğünün nedenleri nelerdir? Kimler risk altındadır? Renk körlüğü nasıl teşhis edilir ve tedavisi nasıldır? İşte detaylar...
Renk körlüğü, görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması sonucu gelişir. Toplumda en yaygın görülen renk körlüğü ise kırmızı-yeşil renk körlüğüdür.
Renk körlüğünün farklı dereceleri vardır. Hafif renk kusurları olan bazı kişiler renkleri normal olarak iyi ışıkta görebilir ancak loş ışıkta zorluk yaşarlar. Diğerleri belirli renkleri herhangi bir ışıkta ayırt edemezler. Her şeyin gri tonlarında görüldüğü renk körlüğünün en şiddetli şekli nadirdir. Renk körlüğü genellikle her iki gözü de eşit derecede etkiler ve yaşam boyu sabit kalır.
Renk körlüğü belirtileri nelerdir?
Kırmızı, sarı, kahverengi, turuncu ve yeşil renkleri arasındaki farkı ayırt edememek
Renklerin normale kıyasla daha mat şekilde görülmesi
Mor tonlarının ayırt edilmesinde zorlanma
Kırmızı ve siyah rengini birbirine karıştırma
Renk körlüğünün nedenleri nelerdir?
Genetik faktörler
Kaynak ışıklarına uzun süre maruz kalma
Lazerlerin neden olduğu göz yaralanmaları
Radyasyon tedavileri
Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı
Bazı beyin tümörleri
Travma