Renkliler ve beyazları mutlaka ayırın: Temizlik uzmanları uyardı; etkileri sonradan ortaya çıkıyor
Çamaşırları renkli ve beyaz gruplara ayırmak her ne kadar zahmetli olsa da, uzmanlara göre en dikkat edilmesi gereken konulardan biri.
Günlük yaşantımızda hemen hemen her evde çamaşır yıkanıyor. Çoğu kişi renkli ve beyazları düşük sıcaklıkta olmak şartıyla bir arada yıkarken, çoğu kişiler ise renklileri gruplara ayırıyor.
Ancak zahmetli olduğu için tüketiciler genelde çamaşırları hep bir arada yıkamayı tercih ediyor. Temizlik uzmanları ise bu konuda önemli ipuçları paylaştı.
TikTok içerik üreticisi ve kuru temizlemeci Jerry Pozniak (@jeeves_ny kullanıcı adıyla), sık sık sosyal medyada ipuçları paylaşıyor. Jerry, son bir videosunda izleyicilere neden çamaşırları renklerine göre (koyu, orta ve açık tonlar) ayırmaları gerektiğini anlattı. Öyle ki bu yöntemin, giysilerin daha uzun süre yeni görünmesini sağladığının da altını çizdi.
“"Diğer giysilere zarar vermemek için koyu, orta ve açık renkleri ayrı gruplarda yıkayın. Özellikle lacivert veya kırmızı sweatshirt gibi yeni koyu renkli giysileri ilk birkaç yıkamada tek başına yıkayın."
Taryn Rooms isimli bir başka temizlik uzmanı ise, geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımlarda deterjan firmalarının müşterilerin ne kadar ürün kullanacaklarını bilmemesinden faydalandığını iddia etmişti. TikTok'ta paylaştığı bir videoda, çoğu kişinin gerekenin iki katı deterjan kullandığını belirtti:
"Üreticilerin önerdiği miktar çok düşük, ancak şişeler '105 yıkamalık' gibi iddialarla pazarlanıyor. Bu ancak küçük yükler için geçerli. Ne yazık ki talimatlar yeterince net değil."