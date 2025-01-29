Renkliler ve beyazları mutlaka ayırın: Temizlik uzmanları uyardı; etkileri sonradan ortaya çıkıyor

TikTok içerik üreticisi ve kuru temizlemeci Jerry Pozniak (@jeeves_ny kullanıcı adıyla), sık sık sosyal medyada ipuçları paylaşıyor. Jerry, son bir videosunda izleyicilere neden çamaşırları renklerine göre (koyu, orta ve açık tonlar) ayırmaları gerektiğini anlattı. Öyle ki bu yöntemin, giysilerin daha uzun süre yeni görünmesini sağladığının da altını çizdi.



“"Diğer giysilere zarar vermemek için koyu, orta ve açık renkleri ayrı gruplarda yıkayın. Özellikle lacivert veya kırmızı sweatshirt gibi yeni koyu renkli giysileri ilk birkaç yıkamada tek başına yıkayın."